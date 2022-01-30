Снег краснел от крови: на Киевщине жестоко убили супругов из-за 6000 гривен
Снег краснел от крови: на Киевщине жестоко убили супругов из-за 6000 гривен. Фото: из открытых источников
Убийцей оказался житель Василькова, который производил мебель по заказу.
Вчера, 29 января, в правоохранители поступил вызов о том, что супруги по неизвестным причинам долгое время не выходят на связь. Правоохранители выяснив все детали инцидента, начали поиски и через некоторое время на Обуховщине обнаружили черный фургон с телами двух предпринимателей из Волыни. предприниматели приехали на Киевщину по делам и были жестоко убиты.
По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова, на теле погибших обнаружили многочисленные убойные и колото-резанные раны. >
Со временем правоохранителям удалось выйти на след убийцы, им оказался 52-летний житель Василькова.
Подозреваемый объяснил следователям, что между ним и предпринимателем с Волыни случился словес чего он совершил двойное преступление.
«Волынин начал на меня кричать, мне это не понравилось, я взял молоток и убил его. После чего вернулся в офис за ножом и набросился на его жену. Женщина пыталась убежать, но я не позволил ей это сделать и зарезал. Далее, положил тело ее мужа в машину и отвез их неподалеку от центра Василькова»,—— комментирует убийца.
Также , глава полиции Киевщины отметил, что основанием для такого жестокого преступления стали задолженности 6000 гривен. =»text-align:justify;»>В настоящее время злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или даже пожизненное заключение.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о муже, который расчленил собственную жену
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»