Снег краснел от крови: на Киевщине жестоко убили супругов из-за 6000 гривен

magictr | 30.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Снег краснел от крови: на Киевщине жестоко убили супругов из-за 6000 гривен. Фото: из открытых источников

Убийцей оказался житель Василькова, который производил мебель по заказу.

Вчера, 29 января, в правоохранители поступил вызов о том, что супруги по неизвестным причинам долгое время не выходят на связь. Правоохранители выяснив все детали инцидента, начали поиски и через некоторое время на Обуховщине обнаружили черный фургон с телами двух предпринимателей из Волыни. предприниматели приехали на Киевщину по делам и были жестоко убиты.

По словам главы полиции Киевщины Андрея Небитова, на теле погибших обнаружили многочисленные убойные и колото-резанные раны. >

Со временем правоохранителям удалось выйти на след убийцы, им оказался 52-летний житель Василькова.

Подозреваемый объяснил следователям, что между ним и предпринимателем с Волыни случился словес чего он совершил двойное преступление.

«Волынин начал на меня кричать, мне это не понравилось, я взял молоток и убил его. После чего вернулся в офис за ножом и набросился на его жену. Женщина пыталась убежать, но я не позволил ей это сделать и зарезал. Далее, положил тело ее мужа в машину и отвез их неподалеку от центра Василькова»,—— комментирует убийца.

Также , глава полиции Киевщины отметил, что основанием для такого жестокого преступления стали задолженности 6000 гривен. =»text-align:justify;»>В настоящее время злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или даже пожизненное заключение.

Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о муже, который расчленил собственную жену

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr