Снег и ветер: к Киеву приближается северо-западный циклон
Холодно. Фото: Борис Корпусенко
Если собрались куда-то поехать на автомобиле, то синоптики советуют это лучше сделать в субботу.
В субботу-воскресенье атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине. Это вызовет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер. осадки ожидаются 30 января. Поэтому, если вы собрались куда-то на автомобиле выбираться по делам или в гости, то лучше ехать в субботу»,— предостерегает синоптикиня.
Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться
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В ночь на воскресенье подморозит, столбики термометров снизятся до -2…-6 градусов.
В Киеве в ночь на 30 января — без осадков, а вот днем в воскресенье в столице быть интенсивными.
Сильный порывистый ветер в Киеве — оба ближайшие дня. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, лишь ночью 30-го января снизится до -4…-6 градусов. подтаяло, сыпануло снега. Утром в воскресенье очень скользко»,— говорит Наталья Диденко.
Но ни одна погода не помешает киевлянам посетить интересную выставку. В Музее актрисы Марии Заньковецкой покажут фотографии, афиши и эскизы костюмов к спектаклю «Дама без камелий» Романа Виктюка, которая была презентована в Киеве в 1991 году. Киев»