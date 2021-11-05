СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»

magictr | 06.11.2021 | Политика | Комментариев нет

СНБО пытается застроить будущий сквер у станции «Сырец»

СНБО хочет вернуть право собственности на землю на ул. Щусева. Фото: КГГА

На городских чиновников пытаются давить обысками и обвинениями, чтобы добиться права на застройку зеленой зоны.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны хочет возвести на территории сквера возле станции метро «Сырец» на ул. Щусева «высотки» с паркингами. Сейчас по этому делу продолжаются судебные разбирательства. В КГГА заявляют, что из-за правоохранителей СНБО пытается давить на столичную власть обысками и регулярными обвинениями.

Речь идет о участке, площадью 1,6 га, который 12 лет назад — в 2009-м — передали в постоянное пользование СНБО. Тогда у власти был мэр Леонид Черновецкий, который и поставил свою подпись под решением о передаче земли СНБО. Назначение земли было для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»

Площадь участка — 1,6 га

Однако строительство так и не начали. На протяжении десяти лет участок пустовал, здесь образовалась свалка.

Из-за этого жителей Шевченковского района постоянно обращались к городским властям с просьбой на месте руин обустроить уютный сквер. Тем более, что первоначально (до получения СНБО) земельный участок был определен как территория зеленых насаждений.

СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»

Так выглядела земля до 2019 года

СНБО пытается застроить будущий сквер у станции «Сырец»

С 2009-го здесь была свалка

Учитывая эти факты, в 2019 году КГГА обследовала участок и прекратила право постоянного пользования им СНБО. Причиной стали результаты обследования территории и то, что земля не использовалась по назначениям. В частности, в акте обследования говорилось о том, что она «захламлена бытовым и строительным мусором, покрыта зелеными насаждениями, здесь есть два развалина».

В настоящее время городские власти привели территорию в порядок. Вывезли мусор, обустроили благоустройство. А в дальнейшем в планах мэрии создать на этом месте сквер для отдыха жителей района и города.

СНБО пытается застроить будущий ск станции «Сырец»

Так участок выглядит сейчас, после того, как город снова начал заботиться о земле

СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»

Здесь планируют обустроить сквер

Впрочем, через суды СНБО не собирается соглашаться с таким решением и продолжает требовать отмены прекращения своего права собственности. В частности, 31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева, известный своими скандальными решениями, признал противоправным и отменил распоряжение КГГА «О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева в Шевченковском районе<<>> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2021/11/rnbo-namagayetsja-zabuduvati-majbutnij-skver-bilja-stanciyi-sirec-ab996e3.png» alt=»СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»» />

СНБО пытается вернуть себе землю, чтобы возвести небоскребы

Тогда Департамент земельных ресурсов сообщил, что будет подавать на апелляцию

В то же время правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают систематическое давление на городскую. власть, устраивая обыски и допросы.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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