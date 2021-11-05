СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»
СНБО хочет вернуть право собственности на землю на ул. Щусева. Фото: КГГА
На городских чиновников пытаются давить обысками и обвинениями, чтобы добиться права на застройку зеленой зоны.
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны хочет возвести на территории сквера возле станции метро «Сырец» на ул. Щусева «высотки» с паркингами. Сейчас по этому делу продолжаются судебные разбирательства. В КГГА заявляют, что из-за правоохранителей СНБО пытается давить на столичную власть обысками и регулярными обвинениями.
Речь идет о участке, площадью 1,6 га, который 12 лет назад — в 2009-м — передали в постоянное пользование СНБО. Тогда у власти был мэр Леонид Черновецкий, который и поставил свою подпись под решением о передаче земли СНБО. Назначение земли было для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Площадь участка — 1,6 га
Однако строительство так и не начали. На протяжении десяти лет участок пустовал, здесь образовалась свалка.
Из-за этого жителей Шевченковского района постоянно обращались к городским властям с просьбой на месте руин обустроить уютный сквер. Тем более, что первоначально (до получения СНБО) земельный участок был определен как территория зеленых насаждений.
Так выглядела земля до 2019 года
С 2009-го здесь была свалка
Учитывая эти факты, в 2019 году КГГА обследовала участок и прекратила право постоянного пользования им СНБО. Причиной стали результаты обследования территории и то, что земля не использовалась по назначениям. В частности, в акте обследования говорилось о том, что она «захламлена бытовым и строительным мусором, покрыта зелеными насаждениями, здесь есть два развалина».
В настоящее время городские власти привели территорию в порядок. Вывезли мусор, обустроили благоустройство. А в дальнейшем в планах мэрии создать на этом месте сквер для отдыха жителей района и города.
Так участок выглядит сейчас, после того, как город снова начал заботиться о земле
Здесь планируют обустроить сквер
Впрочем, через суды СНБО не собирается соглашаться с таким решением и продолжает требовать отмены прекращения своего права собственности. В частности, 31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева, известный своими скандальными решениями, признал противоправным и отменил распоряжение КГГА «О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева в Шевченковском районе<<>> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2021/11/rnbo-namagayetsja-zabuduvati-majbutnij-skver-bilja-stanciyi-sirec-ab996e3.png» alt=»СНБО пытается застроить будущий сквер возле станции «Сырец»» />
СНБО пытается вернуть себе землю, чтобы возвести небоскребы
Тогда Департамент земельных ресурсов сообщил, что будет подавать на апелляцию
В то же время правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают систематическое давление на городскую. власть, устраивая обыски и допросы.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»