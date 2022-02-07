Смертельное ДТП: в Киевской области водитель грузовика протаранил легковушку и скрылся

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Смертельное ДТП; грузовик протаранил легковушку и убежал

Один из пассажиров «Лады» погиб. Фото: патрульная полиция Киевщины

Патрульные Киевщины разыскали и приостановили грузовик DAF, водитель которого совершил ДТП с трагическими последствиями.

Смертельная авария произошла в воскресенье, 6 февраля, около 21 часа в Копыле. Водитель грузовика во время разворота не предпочел в движении и протаранил автомобиль ВАЗ. После чего скрылся с места ДТП в направлении города Житомир. В результате столкновения один пассажир легковушки погиб, другой госпитализировали в больницу. Водитель ВАЗ посчастливился остаться живым и невредимым.

Водителя грузовика обнаружили и остановили вблизи поселка Макаров. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая и будет устанавливать все обстоятельства этого происшествия.

Ранее полицейские разыскали водителя микроавтобуса, который протаранил шесть авто на парковке в Гостомеле. Мужчина скрылся, бросив свой автомобиль на месте ДТП.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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