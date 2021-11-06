Смертельное ДТП: в Киеве водитель наехал на велосипедиста
Водитель не отреагировал на красный сигнал светофора. Фото Киевской городской прокуратуры
Водителя, ставшего виновником трагедии, задержали на месте происшествия.
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование смертельного ДТП, которое произошло вчера, 2 ноября, на проспекте Академика Палладина.
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24-летний водитель автомобиля Renault Master, двигаясь по проспекту, не отреагировал на красный сигнал светофора и наехал на пешехода и велосипедиста, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
умер в карете скорой медицинской помощи, пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии без сознания.
Водителя задержали на месте ДТП. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении за «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» (ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины).
Напомним, что еще одна смертельная ДТП произошло недавно на проспекте Григоренко в Дарницком районе. Подвыпивший водитель иномарки наехал на умершего на месте 28-летнего пешехода.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»