Смертельное ДТП под Киевом: задержали полицейского, врезавшегося в «Таврию»
Правоохранители Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два молодых человека.
Смертельная авария произошла в минувшую субботу, 4 декабря, около 23 часов. Автомобиль Volkswagen Passat ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с легковиком ЗАЗ-Таврия. За рулем собственной иномарки был 32-летний полицейский. По данным СМИ, мужчина возглавляет ювенальный сектор в одном из районных управлений полиции Киевщины.
В результате ДТП погибли двое пассажиров «Таврии»: 23-летний юноша скончался на месте, а 22-летняя девушка — в Украине. 23-летний водитель ЗАЗ госпитализирован с многочисленными травмами.
Полицейского доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Пока его задержали, а все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Государственного бюро расследований.
Недавно столичные патрульные задержали водителя кроссовера Toyota Venza, который во время побега устроил ДТП при участии пяти автомобилей. Врач-нарколог подтвердил подозрения правоохранителей — мужчина был под хмельком.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»