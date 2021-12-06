Смертельное ДТП под Киевом: пьяному полицейскому сообщили о подозрении
От мощного удара Таврию разорвало на куски. Фото: Киевская областная прокуратура
Начальнику сектора одного из районных управлений полиции Киевщины грозит до 12 лет тюрьмы за совершение смертельной аварии под хмельком.
Следователи Государственного бюро расследований за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры , по вине которого погибли два молодых человека. Смертельная авария произошла в минувшую субботу, 4 декабря, около 23 часов.
По данным следствия, пьяный полицейский, находясь за рулем собственной иномарки, промчался на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль. перекрестке улиц в селе Новые Петровцы Вышгородского района. От мощного удара Таврию разорвало на части. pro-pidozru-1db2bd0.jpg» alt=»Смертельное ДТП под Киевом: пьянному полицейскому сообщили о подозрении» />
Водитель авто Volkswagen Passat промчался на «красный». Фото: Киевская областная прокуратура
В результате ДТП погибли два пассажира ЗАЗ: 23-летний юноша скончался на месте, а 22-летняя девушка — в больнице. 23-летнего водителя ЗАЗ госпитализировали с многочисленными травмами. Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейский находился за рулем Volkswagen Passat под хмельком. Его задержали.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения — содержания под стражей. В случае доказывания его вины в суде, мужчине грозит от семи до 12 лет заключения с лишением права управлять авто сроком до 10 лет. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»< /p>