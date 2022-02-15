Смартфон за вакцинацию: когда будут выдавать и как получить

Пожилые люди собираются привлечь к цифровым услугам. Фото: Борис Корпусенко
Всем вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет обещают презентовать смартфон и льготный тариф. Как это будет происходить?
В ближайшее время в Украине стартует новая программа. В ее рамках вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный современный смартфон и льготный тариф. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Diia Summit — мероприятия, где состоялась презентация новых государственных электронных услуг.
В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров описал процедуру получения бесплатных смартфонов.
Процедуру выдачи смартфонов организует Министерство цифровых технологий. Фото: из открытых источников
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СМАРТФОН
Государственная программа предусматривает выдачу бесплатных смартфонов вакцинированным людям, которым исполнилось 60+ лет.
По статистике, сегодня в Украине насчитывается примерно 8,5 млн человек в возрасте 60+. Из них 42% (приблизительно 3,5 млн) — вакцинированы. Однако эта цифра постоянно растет.
Если пожилому человеку на момент старта программы еще не исполнилось 60 лет, но он перейдет в категорию участников программы в течение срока ее действия (например, имеет 59 лет), то также вправе получить смартфон.
Таким образом государство хочет поддержать равный доступ украинцев к цифровым услугам и привлечь пожилых людей к вакцинации.
Смартфоны получат полностью вакцинированные. Фото: Борис Корпусенко
МОЖЕТ ЛИ Бабушка подарен ей СМАРТФОН ОТДАТЬ ВНУКУ
Внук воспользоваться этим бабушкиным мобильным устройством не сможет. Смартфон будут передавать в собственность пожилого человека, но исключительно для личного пользования.
Отдать смартфон в использование кому-то другому будет невозможно. Ведь мобильный номер человека в возрасте 60+ и SIM-карта будут привязаны к конкретному смартфону.
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Главный критерий — это современность и достаточная техническая функциональность для пользования передовыми цифровыми сервисами: Действие, банковские сервисы и т.д.
В Минцифры сообщают, что планируется централизованная закупка смартфонов у вендора. =»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/02/smartfon-zanbspvakcinaciju-koli-vidavatimut-inbspjaknbspotrimati-8dacadb.jpg» alt=»Смартфон за вакцинацию: когда будут выдавать и
Главное, чтобы смартфон поддерживал цифровые сервисы. Фото: из открытых источников
КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЮТ ТАРИФ
Минцифры проводит консультации и переговоры со всеми мобильными операторами с целью выбора оптимального тарифного плана для нужд этой аудитории пользователей. С точки зрения безопасности это допускает использование, как prepaid-тарифа, так и контракта. Главное, чтобы тариф был удобным, безопасным и недорогим. Ведь компенсировать расходы на мобильную связь пожилым людям государство не будет.Старт приема заявок на участие в программе — апрель 2022 года. Сами же смартфоны начнут выдавать ориентировочно летом (июль-август 2022 года). -inbspjaknbspotrimati-3609efb.jpg» alt=»Смартфон за вакцинацию: когда будут выдавать и как получить» />
За смартфоном нужно обращаться в ЦНАПы. Фото: из открытых источников
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
- Человек пожилого возраста может подать заявку онлайн или лично прийти в ЦНАП.
- Проверка, исполнилось ли человеку 60+ лет и имеет ли он полный курс вакцинации, будет происходить автоматически.
- После того, как заявление примут в работу, будет возможность выбрать дату и место получения.
- В назначенное время и день человек пожилого возраста сможет прийти к выбранной точке выдачи и получить настроенный и готовый для использования смартфон. А также получить первичное обучение в случае такой необходимости.
- Для маломобильных людей и людей с инвалидностью рассматривается возможность получения смартфона через Укрпочту.
Напомним, определенные нововведения состоялись и на счет того, куда потратить «ковидную тысячу». Теперь эти деньги можно заплатить за коммуналку и подписаться на журналы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»