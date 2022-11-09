Служба безопасности разоблачила диверсантов, планировавших убийства командиров ВСУ

magictr | 09.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Предателями оказались двое жителей Сумщины.

Служба безопасности разоблачила диверсантов, планировавших убийства командиров ВСУСлужба безопасности разоблачила диверсантов, планировавших убийства командиров ВСУ

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