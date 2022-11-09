Служба безопасности разоблачила диверсантов, планировавших убийства командиров ВСУ magictr | 09.11.2022 | Новости | Комментариев нет Предателями оказались двое жителей Сумщины. .ua A A+ A++ Похожие записи НА Іванківщині обнаружен арсенал оружия Второй мировой войны (ФОТО) Комментариев нет | Сен 20, 2017 Председатель Киевской ОГА Горган встретился с общиной Богуславщины Комментариев нет | Июл 23, 2017 В Вышгородском районе виновник ДТП скрылся с места аварии (ФОТО) Комментариев нет | Дек 3, 2018 Под Вышгородом задержаны двое ученых с радиоактивным ураном (ФОТО) Комментариев нет | Дек 27, 2017 Об авторе magictr