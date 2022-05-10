«Следующим шагом будут танки и гаубицы» — глава МИД Германии о поставках оружия в Украину
Германия уже предоставила Украине 16 миллионов снарядов, тысячи фауст-патронов, стенгеры и тысячи других вооружений. Следующим шагом будут танки, гаубицы, средства борьбы с дронами и наземными войсками.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Мы договорились с Нидерландами, что мы поставим эти гаубицы, мы не можем сами предоставить достаточное количество, но еще будут предоставлять Нидерланды», — отметила Мердок.
Министерша иностранных дел Германии также заявила, что страна готова предоставлять бронированные машины "Гепарды", однако в настоящее время в Германии нет для них снарядов, поэтому их ищут в других странах.
Бербок добавила, что Германия будет обеспечивать обучение украинских военных.
"И тогда, когда оружие будет собрано, уже будут военнослужащие, которые смогут ими пользоваться", — сказала она.
Что известно
- Министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 10 мая прибыла с необъявленным визитом в Украину. Она посетила Бучу и Ирпень и провела в Киеве переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине.
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал ленд-лиз для Украины.