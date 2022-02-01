Следующий районный хаб откроют в Голосеевском районе: первые фото изнутри
Vcentri Hub на ул. Большая Китаевская, 83
Площадка для коммуникации заработает в Киеве на ул. Большая Китаевская, 83.
В столице продолжают строить сеть площадок для коммуникации и встреч общины — Vcentri Hub. Следующий хаб заработает в Голосеевском районе Киева. Новый хаб появится на ул. Большая Китаевская, 83.
Сейчас работы почти завершены. Заместитель председателя КГГА Марина Хонда и директор Департамента социальных коммуникаций Роман Лелюк сегодня побывали внутри и поделились фотографиями из оборудованного помещения.
Vcentri Hub на ул. Большая Китаевская, 83
Марина Хонда и Роман Лелюк
«В заведении будут два просторных зала для проведения мероприятий, которые обустроят современным мультимедийным оборудованием. Площадь хаба позволяет одновременно собирать до 80 человек. Общественные организации смогут проводить здесь лекции, тренинги, сборы и нарабатывать планы работы»,— рассказала Марина Хонда.
Все услуги для посетителей будут бесплатными, но предварительно нужно зарегистрироваться в реестре институтов гражданского общества, который можно найти на вебпортале. www.vcentri.com.
Уже традиционно помещения оборудуют в соответствии с потребностями людей с инвалидностью. -pershi-foto-zseredini-9bd7ebc.jpg» alt=»Следующий районный хаб откроют в Голосеевском районе: первые фото изнутри» />
Помещение оборудовали в уже традиционном дизайне Vcentri Hub
Во время проверки
«Vcentri Hub — это площадка для коммуникации власти, общественности, социально ответственного бизнеса. Но самое главное — это открытое общественное пространство для всех представителей гражданского общества», — подытожила Марина Хонда.
Город должен в планах и в дальнейшем строить такие площадки. Вскоре они заработают в каждом из десяти районов Киева.
Уже почти два года такой хаб работает в центре на Владимирской, а в прошлом году первый районный открыли на Оболони.
Ранее в интервью журналистам «Вечернего Киева» директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк отмечал, что главная философия VCENTRI HUB — предоставить представителям общественности площадку для проведения встреч, тренингов, семинаров или других важных мероприятий. Придя сюда, каждый может получить бухгалтерскую, юридическую и другую консультацию по инструментам участия в жизни города. Например, можно больше узнать об электронных петициях, Общественном бюджете. rajonu-pershi-foto-zseredini-cbbfc2d.jpg» alt=»Следующий районный хаб откроют в Голосеевском районе: первые фото изнутри» />
Предусмотрели также проектор
Уборная заведения приспособлена для лиц с инвалдностью
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»
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