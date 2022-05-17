«Слава Путину» в Бандеровском крае. На Львовщине могилы советских солдат разрисовали пророссийскими лозунгами
В центре города, расположенном за 10 километров до границы с Польшей, появились буквы V и Z, а также пятиконечные звезды.
Фото "Ваш голос Прикарпатья". A A+ A++
Событие:В городе Хырев, что в Самборском районе, произошел досадный инцидент. Местные жители на одной из центральных улиц обнаружили акт вандализма.
Детали и комментарии:На остатках прежнего монумента неизвестному советскому солдату, расположенному в центре близ Хировского городского совета, кто-то разрисовал красной краской оккупантские символы, а также прописал русские фразы, прославляющие руководителя захватчиков: «слава путина», «россия ура», «путин ура». Фото с этими лозунгами, с буквами V и Z, пятиконечными звездами мгновенно разлетелись в соцсетях.»»Ужас, ненависть и злоба! и всей Украине. В Хирове работает следственно-оперативная группа» — говорится в сообщении, которое в Facebook обнародовало издание «Ваш Голос Прикарпатья».
«Очень сомнительно, что это сделали внутренне перемещенные лица, — написал в Facebook бывший глава Старосамборской райгосадминистрации Петр Назар. — Поскольку это близко к пункту пропуска, то можно предположить, что работает лицо или группа лиц с целью дискредитации».
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Памятник советскому солдату в Хирове был демонтирован еще в 2016 году, но плиты и импровизированные могилы с того времени в городе не убирали.
Также 17 мая Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную сеть, которая должна была обеспечить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп в Николаев. Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей. Среди них женщины – mdash; бывшие украинские военнослужащие из дислоцированных в регионе подразделений. Их привлекали для дополнительной конспирации: якобы они не должны вызывать подозрения у украинских силовиков и собирать информацию об общественно-политической ситуации в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.
Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались «в темную» использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре. После «успешного» выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины. В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.