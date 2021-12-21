Скульптуры возле столичной оперы: как киевляне восприняли современное искусство в городе
С конца октября скульптурная инсталляция украшала площадь возле оперы. Фото автора
С конца октября на Театральной площади возле Национальной оперы столицы киевляне и гости города имели возможность увидеть скульптурную инсталляцию Михаила Деяка «Непредсказуемые обстоятельства». Объекты были установлены в рамках артпроекта «Без ограничений», а с помощью QR-кода все желающие могли оставить свой отзыв.
Артпроект «Без ограничений» создан, чтобы как можно больше людей имели возможность прикоснуться к современному искусству вживую. Выставочные площадки этого проекта не имеют ни постоянного адреса, ни каких-либо ограничений ни в пространстве, ни во времени. Первой локацией стала Театральная площадь в Киеве, но за определенное время этот или иной арт-объект можно будет наблюдать совсем в другом городе, или даже стране. Само появление абстрактной скульптурной инсталляции на фоне здания Национальной оперы Украины стала своеобразной провокацией, призывающей к диалогу. Именно для диалога на табличке возле арт-объекта был нанесен QR-код, с помощью которого каждый мог ответить на вопросы анкеты.
Расказать свои впечатления можно было в анкете по QR-коду. Фото: Наталья Слинкина
По результатам обработки анкет выяснилось, что современное искусство вызывает восхищение у 24,3% опрошенных, нравится — 51,3%, безразлично — 9,9%, не нравится — 8,6%.
В вопросе «Какой из видов современного искусства в публичном пространстве города вам нравится?» мнения разделились следующим образом: муралы— 33,6%, современная скульптура— 28,9%, парковая скульптура— 15,8%, арт-скамьи— 7,9%, ленд-арт— 5,3%, перформансы— 5,3%, ни один из видов— 3,3%.
На вопрос о том , где может занять достойное место этот арт-объект, ответы были следующие: в деловой ячейке города — 30,5%, в парке современной скульптуры — 22,5%, в парковой зоне города — 19,2%, в частной коллекции — 16,6%, в одном из ЖКК — ,3%.
Эмоциональная составляющая выглядит так: любопытство — 49,7%, восхищение — 12,6%, удивление — 21,2%, полное неприятие увиденного — 15, 9%.
Также люди оставляли следующие комментарии: «Больше таких проектов в общественном пространстве и таких опросов. Диалог города с горожанами очень важен»; «Скульптура в жизни города является важным культурным влиянием и формированием художественных взглядов жителей города»; «Выглядит как сожманная бумага, но это положительная характеристика скорее, поскольку придает парадигмальные очертания и дихотомию образов ментального здоровья современного человека»; «Хотя сама по себе эта скульптура может быть интересной, на мой взгляд, она совсем не подходит для расположения возле Оперы. Спасибо».
Инициатор проекта Олег Дзюбяк (справа) и автор скульптур Михаил Деяк. Фото автора
Инициатор проекта Олег Дзюбяк заметил, что даже в самых смелых прогнозах не рассчитывал на такую активность и небезразличие киевлян и гостей города.
«Для нас все высказывания интересные и важные — каждый человек имеет право на свое собственное мнение. И мы благодарны каждому за неравнодушие, — отметил он. — Главное, что наш проект выполняет свою главную миссию — дает возможность как можно большему количеству людей прикоснуться к современному искусству вживую и еще выразить свое мнение. Сейчас мы получили предложения из Одессы и Харькова, где уже ждут нашей экспозиции».
Скульптурная инсталляция состоит из нескольких объектов. Фото: Наталья Слинкина
Олег Дзюбяк — постоянный участник самых престижных арт-форумов: Art Basel, Biennale di Venezia, Art Paris. В Украине только за последние 5 лет по его инициативе в арт-пространстве Mandarin Maison было проведено около 30 выставок и перформансов современных украинских и зарубежных художников.
Автор скульптурной инсталляции «Непредсказуемые обстоятельства» — современный украинский художник. Работает на грани неоэкспрессионизма и минимализма. В объемной пластике экспериментирует с материалами, создавая формы из стекла и металла.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»