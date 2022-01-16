Скульптуры с сенсом: в Киеве прошла выставка Василия Татарского.
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Скульптор работает с разными материалами. Фото автора
В музее Шевченко киевлянам презентовали работы украинского скульптора, работающего в эмале, камне, железе, бронзе, дереве, увлекается абстрактными формами.
О деле своей жизни Василий Татарский говорит: «Скульптура — это то, что держит меня в этой жизни…». Хотя большинство его скульптур абстрактны, художник придумывает для них интересные названия — «Внутренний разговор», «Переход», «Месседжи», «Диалог», «Ловушка для мысли», «Сила желания».
Автор — участник более пятидесяти всеукраинских и международных выставок, фестивалей, а также более тридцати скульптурных симпозиумов (Украина, Россия, Венгрия, Хорватия, Чехия, Израиль, Франция, Болгария, Турция, Ирландия, Египет, Буркина-Фа). Работы хранятся в Ивано-Франковском художественном музее, Национальном художественном музее, (Киев), Музее современного изобразительного искусства (Киев), а также в частных коллекциях Украины, России, Польши, Германии, Франции, Австрии, США, Канады, Хорватии, Чехии. Директор и куратор Art Studio Muzychi. Живет и работает в Киеве. «Скульптуры с сенсом: в Киеве прошла выставка Василия Татарского.» />
Когда: до 16 января
Где: Национальный музей Шевченко, бульвар Шевченко, 12
Стоимость билетов: 90 грн, для учеников, студентов, пенсионеров 50 грн.
Также в музее Шевченко продемонстрировали проекты, которые знакомят с культурой других городов и стран — более 100 фотографий Дмитрия Брикмана, на которых запечатлел жизнь Иерусалима, а также картины и ковры азербайджанского художника Эльдара Гаджиева.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»