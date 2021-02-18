Скончался всемирно известный телеведущий Ларри Кинг
18.02.2021 | Новости | Комментариев нет|
Не стало знаменитого журналиста и телеведущего из США Ларри Кинга. Ему шел 88-й год. Кинг умер в одной из больниц Лос-Анджелеса.
Широкую известность Ларри Кинг приобрел благодаря шоу «Larry King Live», которое шло с 1985 по 2010 год. Больше 50 его интервью у актеров, политиков, президентов, спортсменов и певцов являются классикой журналистики.
Ларри Кинг является двукратным лауреатом премии «Эмми», получал многие профессиональные награды.
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— Larry King (@kingsthings) January 23, 2021