Скеледром вместо мозаики: в столичном спорткомплексе назревает скандал
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Активисты уверены, что мозаикой хотят пожертвовать ради спортивного сооружения. Фото: Ольга Косова
На месте мозаичного панно могут обустроить скалодром, часть узора накрыли лесами.
В спортивном комплексе НПУ имени М.П. Драгоманова, что на улице Тургеневская 3/9, планируют обустроить скалодром соревновательного уровня. Для его размещения выбрали стену с огромным мозаичным панно, на котором изображены бегуны. Столичные активисты уверены, что мозаикой хотят пожертвовать ради спортивного сооружения. Здесь уже установили строительные леса, а панно потеряло часть своего убранства. -nazrivaye-skandal-d0ce031.jpg» alt=»Скалодром вместо мозаики: в столичном спорткомплексе назревает скандал» />
Смальту от мозайки выбросили на помойку. Фото: Екатерина Михалюк. вместо мозаики: в столичном спорткомплексе назревает скандал» />
Смальту от мозайки выбросили на мусорку. Фото: Екатерина Михалюк
В ректорате университета уверяют, что никаких разрешений на демонтаж изображения они не давали. В ответ на запрос «Вечернего Киева» спикеры спорткомплекса заверили, что мозаике ничего не угрожает и она будет расположена рядом со скалодромом.
«Скалодром действительно строится, первый в Украине в помещении, дисциплины „Скорость“. Демонтировать мозаику в планах нет», — сообщили «Вечернему Киеву» в спорткомплексе НПУ имени Драгоманова.
Почти сразу после обнародования в соцсетях информации о возможном демонтаже мозаики неравнодушные киевляне создали инициативную группу, которая будет контролировать процесс. Туда, в частности, входят представители общественных организаций «Ukrainian Modernism» и «De ne de». Активисты подчеркивают, что похожие обещания о сохранении достопримечательности слышали киевляне и о здании «Цветы Украины» — как раз накануне того, как ее начали сносить.
«Инициативная группа будет мониторить ситуацию и информировать общественность о развитие событий. Мы уже приобщили к процессу искусствоведов, сейчас устанавливаем авторское право на мозаику и добьемся демонтажа незаконно установленных конструкций, —отмечает киевовед и член инициативной группы Антон Фоменко. —Также мы хотим собрать смальту, которую вырвали из мозаики, и, при возможности, привлечь реставраторов для восстановления».