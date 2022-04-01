Сказочные персонажи развлекали детей на киевском вокзале: фото
Пассажирам показали отрывки из оперы «Король Дроздобород». Фото: Киевская опера
На Центральном железнодорожном вокзале артисты Киевской оперы специально для детей и их родителей показали фрагменты из оперы Юрия Шевченко «Король Дроздобород».
Приятный сюрприз преподнесли сегодня пассажирам яркий театральный перформанс.
Пассажирам показали отрывки из оперы «Король Дроздобород». Фото: Киевская опера
Для показа артисты выбрали фрагменты оперы «Король Дроздобород», исполняемой удивительно красивым украинским языком. Сюжет сказки известен: своенравная дочь короля, отказывая всем женихам и изображая их, в конце концов, вопреки ее воле, была выдана отцом за нищего. Это поучительная и веселая история о том, как благодаря любви капризная королевна, превращается в очаровательную любящую девушку.
Пассажирам показали отрывки из оперы «Король Дроздобород». Фото: Киевская опера
Пассажирам показали отрывки из оперы «Король Дроздобород». Фото: Киевская опера. персонажи развлекали детей на киевском вокзале: фото» />
Пассажирам показали отрывки из оперы «Король Дроздобород». Фото: Киевская опера
Музыку к спектаклю написал замечательный киевский композитор Юрий Шевченко. Недавно мы писали о печальной вести — 23 марта Юрий Шевченко ушел из жизни. лучшее музыкальное оформление» на III Киевском международном фестивале «pUp.pet», а композитор Юрий Шевченко получил за эту оперу премию имени Виктора Косенко (2019).
Напомним, сегодня до Дня юмора на столичном вокзале показывают тематическую выставку .
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»