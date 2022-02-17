Сказки Эммы: в столице представили самобытные работы лауреатки Шевченковской премии
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На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
В Музее украинской диаспоры проходит выставка «Сказки путешественницы Эммы», демонстрирующая широкой публике сорок работ известной украинской художницы и писательницы Эммы Андиевской, проживающей в Мюнхене.
Украинская художница и писательница Эмма Андиевская уехала из родного Донбасса в Германию в годы Второй мировой войны, а именно в 1943-м, после того, как ее отец — известного украинского химика-изобретателя Ивана Андиевского. Живя вне родины, Эмма Андиевская всегда оставалась в украинском контексте, а Родине посвящает все свое творчество.
Несмотря на то, что автор рос в русскоязычной среде, еще в детском возрасте она осознала собственную украинскую идентичность и приняла украинский язык, который впервые услышала в Вышгороде в шестилетнем возрасте. С тех пор писательница решила писать только по-украински, которую она воспринимала как язык подавленных. Задачей для себя определила «создать украинское государство в слове».
Писательница подчеркивает большую роль подсознания в своем творчестве. Восприятие им мира происходит через интуицию и чувство. Характерными для творчества Андиевской является поэтика сюрреализма, исследователи отмечают признаки постмодернизма и тонкий юмор. И в то же время в ее произведениях присутствуют непосредственность и «детскость» восприятия и изображения мира, где будто хорошо знакомые вещи увидены впервые.
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
Эмма Андиевская написала 215 сонетов, издала более 40 книг поэзии, прозы, три романа, нарисовала более 9 тысяч картин. В 2019-м Шевченковский комитет избрал Эмму Андиевскую лауреаткой премии за пять книг — «Города-валеты», «Бездыгарное время», «Ящиковые пейзажи», «Маратонский бег» и «Ежедневние: перископы». Но это лишь небольшая частица литературного мира писательницы. Киевляне смогут познакомиться с еще одной гранью творчества талантливого автора — ее художественным наследием. Она планировалась весной прошлого года, но из-за карантинных ограничений была перенесена.
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
На выставке можно осмотреть 40 работ художницы разных лет из фондов Музея украинской диаспоры и Всеукраинского благотворительного фонда имени Марии Приймаченко.
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора «Сказки Эммы: в столице представили самобытные работы лауреатки Шевченковской премии» />
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
«Мы сконтактировали с госпожой Эммой в 2018 году. Давно планировали наладить с ней контакт, потому что знали, что есть такая художница в диаспоре, ее поэтическое и художественное творчество. Эмма сразу согласилась передать свои работы в музей, — поделился куратор выставки Назар Разлуцкий. — За две недели к нам прибыла первая партия ее произведений — три габаритных работы размером более метра, которые представлены на выставке. Время от времени Эмма присылала и другие произведения, в частности, коллекцию работ 2019 года. Также работы Эммы Андиевской 2007 года нам подарила Галина Чумак, бывшая директор Донецкого областного художественного музея, ныне работающая в Национальном художественном музее. Мы показываем все наши работы, их 24. Также еще 16 работ, в том числе 1990-х годов, взяли из коллекции Ольги Ивановне Левченко, которая возглавляет Всеукраинский благотворительный фонд имени Марии Приймаченко, и фонда Жулинских. Поэтому зрители могут проследить как эволюционировало творчество художницы. Пытались рядом представить работы одной серии, соответствующие друг другу жанрово, настроенно и хронологически».
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора «Сказки Эммы: в столице представили самобытные работы лауреатки Шевченковской премии» />
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
Художница много десятилетий создает на своих полотнах собственный мир и населяет его уголки причудливыми персонажами, выдуманными ее воображением. Каждая ее картина — как целая история, которая не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.
Главные фигуры произведений Эммы Андиевской— звери и птицы, цветы и насекомые, парусники и лодки, фонари и камни, родители и дети. Здесь привычные существа приобретают причудливые формы, а неодушевленные предметы становятся полноценными персонажами. Полотна рассказывают знакомые нам истории — о путешествии и возвращении, о любви и дружбе, о верности и поддержке, о познании себя и бытии.
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора «Сказки Эммы: в столице представили самобытные работы лауреатки Шевченковской премии» />
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора «Сказки Эммы: в столице представили самобытные работы лауреатки Шевченковской премии» />
На выставке представили 40 работ Эммы Андиевской. Фото автора
Хотя художница и изображает на полотнах достаточно тривиальные вещи, как дружба, путешествие, восхищение или разочарование, она это делает нетипично. Ее картины всегда многослойны — их можно смотреть много раз, и каждый раз находить что-то новое. Ведь в каждой содержится собственная причудливая зашифрованная вселенная. Названия работ как понятные — «Двое», «Пара», «Мать с ребенком», «Заговорщики», «Карнавал», так и философские «Натюрморт глазами пейзажа», «Сменность постоянного», «Процессы очеловечивания» и т.д.
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Также на выставке можно увидеть и услышать саму Эмму Андиевскую, что будет читать свои сказки и стихи из телеэкрана.
«Сказки путешественницы Эммы»
Когда: до 20 февраля, с 10:00 до 17:15
Где: Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40Б
Стоимость билетов: 60 грн, льготный 30 грн.
В киевском музее показывают яркую «Вселенную» одного художника
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»