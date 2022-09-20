Скандал в большом теннисе: в матче Кубка Дэвиса украинская сборная сыграет без четырех лидеров
На кортах Вильнюса 15 и 16 сентября нашей команде не помогут лидер национального рейтинга Алексей Крутых, опытнейший теннисист Илья Марченко, а также Виталий Сачко и Денис Молчанов. Почему так?
“Они захотели больше денег, чем мы могли им предложить, — объясняет Евгений Зукин, вице-президент Федерации тенниса Украины. — Есть два критерия формирования призовых: финансовые возможности федерации и рейтинги игроков. В условиях войны федерация потеряла более половины спонсорских контрактов и меценатской помощи, так что не может платить столько, как до полномасштабного вторжения России. Теннисисты правили по 15 тысяч долларов за два дня участия в сборной, а мы предлагали по 100 тысяч гривен гарантированных денег и 1 миллион на команду в случае победы над Венгрией.
“Плохо работают менеджеры федерации, — отреагировал на конфликт Сергей Стаховский, в свое время первая ракетка Украины. — Дело в том, что Международная федерация тенниса переводит нашей федерации деньги как на организацию матча, так и на гонорары игрокам. В этот раз наша федерация отказалась платить их игрокам и оставила себе. Это нормально в условиях войны, но федерация не представляет отчетности и не сообщает, на что тратит эти средства. Чиновники отчитываются лишь на президиуме, но почему-то не делают этого публично.
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При отсутствии квартета лидеров наиболее рейтинговым теннисистом украинской команды станет 532-я ракетка мира Владислав Орлов. Также в сборную вызвали Вячеслава Белинского (603-й номер в мировом рейтинге), Илью Белобородько (652-й) и Владислава Манафова (1518-й). “Нужно поддерживать и такую сборную, потому что это наши ребята, — говорит Сергей Стаховский. — Даже со всеми лидерами в составе Украины было бы очень трудно одолеть венгров, а без квартета игроков сделать это будет еще труднее, потому что венгерские теннисисты сейчас показывают высокий уровень игры.