Ситуация сложная, но контролируемая — Виталий Кличко
Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая.
Мэр столицы Виталий Кличко сегодня проехался по городу, спустился на одну из станций метро, где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил.
«У киевлян настроение — патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими», — отметил мэр столицы
Городская власть делает все, чтобы в В Киеве работала критическая инфраструктура. А также готовит город к возможным сложным событиям. В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час.
«Я прошу всех соблюдать ключевые правила безопасности. Это очень важно! Я убежден, что мы достойно преодолеем этот сложнейший вызов в истории нашего государства. И мы победим! Все вместе!»,— подчеркнул мэр.
Также продолжает работать гуманитарный штаб Киева. Все контакты — на сайте городских властей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»