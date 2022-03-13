Ситуация на Киевщине по состоянию на утро 13 марта
Колонна автобусов готовы эвакуировать людей. Фото: КОДА
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил о ситуации в области.
Продолжаются восемнадцатые сутки борьбы народа и Вооруженных сил Украины с оккупантами. В настоящее время ситуация без существенных изменений. Однако враг продолжает накапливать войска и технику, обстреливает жилые массивы и разрушает критическую инфраструктуру нашей области.
◾️ Житомирская трасса
◾️ Буча — Ирпень— Гостомель
◾️ Макаров
◾️ север Вышгородского района
Из хорошего.За вчера через гуманитарные коридоры эвакуировали около 4 тысяч жителей из Бычи, Гостомеля, Микуличей, Немишаево. Сегодня продолжат эвакуацию населения из самых опасных регионов.
Коротко по районам Киевщины:
Белоцерковский район. Ситуация контролируемая. Обстрелы в течение суток не зафиксированы.
Бориспольский район. Вся территория района контролируется Бориспольским РВА. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, ситуация стабильна.
Бучанский район. В большинстве общин ситуация остается напряженной.
В Макаровской территориальной общине отсутствует водоснабжение, газ, электричество и связь. Хотя поселок под контролем ВСУ, однако постоянно находится под обстрелом захватчиков.
В Бородянском территориальном обществе фиксируют перемещение врага. Бородянка заблокирована, инфраструктура разрушена. Пытаются эвакуировать гражданское население. Бучанской и Гостомельской ТГ также идет постоянное перемещение техники врага. Инфраструктура разрушена. В Ирпене продолжаются бои.
Броварской район. Ночь с 12 на 13 марта в районе прошла спокойно. Вражеских натисков не было.
Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин. Ситуация в данной части района остается напряженной.
В населенных пунктах Калитянской общины ситуация стабилизировалась. Вражеские войска активности не проявляют.
В остальных общинах района объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме. Услуги населению предоставляются в полном объеме.
Вышгородский район. Ситуация в районе остается напряженной, однако контролируемой.
В Вышгородской, Петровской и Пирновской ТГ населению предоставляется необходимая помощь, осуществляется патрулирование улиц.
Оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ — гуманитарная катастрофа! Славутич и ЧАЭС до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Обуховский район. Территория района находится под контролем Обуховского РВА. В районе все объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме. Ситуация стабильная, контролируемая.
Фастовский район. Вся территория района находится под контролем Фастовского РВА. Ситуация стабильная и контролируемая. Фастовская городская территориальная община принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении. На сегодняшний день здесь убежище нашли около 30 жителей Макарова и Ясногородки.
Эвакуация продолжается. Вчера, 12 марта вывезли из Бычи, Гостомеля, Немешаево, Микуличей около 4 тысяч жителей. Сегодня в село Светильник Броварского района отправились автобусы для эвакуации людей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»