«Ситуация на фронте тяжелая». Резников рассказал, сколько украинских военных погибает ежедневно на поле боя
По словам министра обороны, у России пока есть силы для продвижения на отдельных участках.
Событие: Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в Facebook о потерях Украины в войне с россией.
Детали и комментарии: «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию . Тогда Украина победит!» — заметил он.
Министр обороны также сообщил, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ «Краб». «После пушек М777 и FH70, САУ «Ceasar» и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь», — подчеркнул он. По словам Резникова, Украина получила от партнеров около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и др.), а также — тыщи ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan) и гранатометов (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR). Министр отметил, что это далеко не полный перечень систем вооружения, действие которого уже ощущает враг. «Помимо этого Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе — несколько десятков ударных. Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА. Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют враждебный флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера «Москва», – сообщил Алексей Резников.По его словам, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от ВСУ на 90%. начальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель, но изменяются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность, отметил министр, отметил, что уже есть четкий план поставок артиллерии к концу июля. Украине РСЗО.
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«Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным Силам значительное количество оружия. Ее хватило бы для победной обороны от любой армии в Европе. Но не от России. российский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих» жизней для удовлетворения своего имперского эго», — заметил Резников. Поэтому, по его словам, Украине необходимо тяжелое вооружение образца НАТО и боеприпасы к ним, и как можно скорее. А также — боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.
Кстати, вчера в Киев привезли тела еще 58 защитников «Азовстали», четверо из них, вероятно, служили в «Азове». Остальные погибшие принадлежат к другим родам и видам войск, сообщила Патронатная служба Азова «Ангелы Азову» в Facebook. По ее данным, объективных данных, позволяющих идентифицировать погибших, пока очень мало. Хоронить защитников планируют на Мемориале погибшим героям «Азовстали», который планируют возвести на склонах Днепра. Напомним, 7 июня в Киев доставили тела 162 защитника Мариуполя. Это погибшие полка «Азов», 36-й бригады морской пехоты, СБУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.