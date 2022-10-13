Системы ПВО, ракеты, дроны и гаубицы. Великобритания, Франция и Литва объявили о новых пакетах военной помощи для Украины
Вооружение поступит в ближайшее время.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: < /strong>Британия предоставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS. Также ВСУ будут переданы сотни дополнительных ракет для ПВО других типов, большое количество беспилотных летательных аппаратов и еще 18 гаубиц. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.
Детали и комментарии: «Последние невыборочные удары россии по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки противовоздушных ракет AMRAAM в Украину», — отметил он, пишет Reuters. По словам Уоллеса, эти ракеты вместе с комплексами ПВО NASAMS от США помогут Украине защитить небо и укрепить противоракетную оборону. Напомним, вчера Генштаб официально подтвердил, что на Украину прибыл первый зенитный комплекс комплекс IRIS-T SLM из Германии. «Очень важна поддержка в борьбе Украины с ракетными обстрелами, с террором», — сказала министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт.
12 октября в Брюсселе состоялось заседание Шестой Контактной группы по обороне Украины под эгидой США («Рамштайн-6»). Министр обороны США Ллойд Остин и топ-командующий армией США Марк Милли отметили, что на встрече союзники обсуждали способы ускорить противовоздушную оборону Украины и создать многоуровневую систему защиты от угроз с воздуха. Милли отметил, что для полноценной защиты неба Украине нужно создать интегрированную систему из разных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на разной дальности и высоте. «У многих стран, которые здесь сегодня, есть много разных систем. Задача — объединить все это, предотвратить развертывание этих систем», — отметил он. Остин на вопрос о временных рамках сказал, что системы «будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически можем это сделать». «Мы собираемся предоставить системы, которые есть у нас, есть у таких стран, как Германия, а также дополнительные боеприпасы к тем системам, которые ВСУ уже используют», — отметил министр обороны США.
«Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем более очевидным для мира, что помощь Украине защитить небо – одна из важнейших гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что мы справимся с этой задачей. И я благодарен тем нашим партнерам, кто уже принял решение об усилении такой поддержки нашего государства — поддержку эффективной обороны в воздухе», — заметил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
читайте также: Украине удалось освободить из плена еще защитников и вернуть тело футбольного тренера Также стало известно, что Франция отправит Украине радары и противовоздушные ракеты для защиты от атак с неба. По данным Sky News, Париж передаст противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, предназначенные для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте. Газета Le Monde сообщила, что Франция уже отправила для ВСУ 15 буксированных 155-мм орудий TRF1 и еще 6 САУ Caesar.
Литва также анонсировала новый пакет военной помощи нашей стране. «Передадим Вооруженным силам Украины зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году, предоставим 120-миллиметровые минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, дроны и прочее. Мы не остановимся!» — написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.