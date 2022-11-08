Сироп от кашля может угрожать здоровью. Кому эти препараты категорически нельзя употреблять?
В некоторых случаях они могут привести к пневмонии.
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Всемирная организация здравоохранения проводит расследование по препаратам индийской компании, которые могли повлечь за собой острое поражение почек и смерть более 60 детей в Гамбии (Африка). А в Индонезии, где умерли еще больше маленьких пациентов (преимущественно в возрасте до шести лет), вообще прекратили продажу всех сиропов. В Украине же они – mdash; распространенное средство лечения
И часто его покупают в аптеке даже без рекомендаций медиков, не подозревая, что эта сладкая жидкость может навредить малышам…
— Кашель у детей — одна из самых распространенных причин обращения к врачу, — рассказывает Ярослава Пидручняк, педиатрина из Киева. — В большинстве своем его провоцируют инфекции верхних дыхательных путей. В таком случае применять сиропы от кашля не нужно и даже опасно. особенно для очень маленьких детей.
— В чем собственно опасность?
— Сироп разжижает и увеличивает количество мокроты, а маленький ребенок, по своему возрасту, не может эффективно его откашлять. Так что все это накапливается в дыхательных путях, может возникнуть воспалительный процесс через присоединение бактерий. Как следствие — развитие застойной пневмонии.
Поэтому сироп от кашля категорически запрещен детям до четырех лет и не рекомендован детям в возрасте до шести. Да и вообще без рекомендации врача нельзя применять какие-либо средства от кашля.
— Какие в целом бывают препараты и чем угрожает их бесконтрольное употребление?
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— Они бывают противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, бронхолитические… У каждой группы препаратов есть свои четкие показания к использованию, которые может определить только врач. Ведь побочное действие этого лекарства очень выражено и некоторые средства могут привести к летальным исходам.
Например, Американская академия педиатрии не рекомендует использовать противокашлевые средства (такие, как кодеин, декстрометорфан) для лечения кашля, связанного с вирусными респираторными инфекциями Ведь нет контролируемых исследований, которые демонстрируют эффективность и безопасность использования. Их употребление без рекомендаций врача может привести к угнетению дыхания, галлюцинациям, тошноте, рвоте. Даже зарегистрированы летальные случаи.
Следующая группа — это муколитики, отхаркивающие средства (такие, как ацетилцистеин, амброксол, бромгексин, гвайфенезин). Они, как я уже сказала, увеличивают выработку слизи и разжижают респираторную секрецию. Неконтролируемое использование может вызвать пневмонию, бронхоспазм, расстройства желудочно-кишечного тракта.
Особенно опасны — гомеопатические средства. Ведь системный осмотр не показал эффективность и безопасность применения этих средств для лечения острых инфекций дыхательных путей у детей. Были случаи из практики, когда родители двухлетнего ребенка в течение примерно 10 дней давали ему сироп от кашля на основе амброксола по совету подруги. Как следствие — у ребенка развилась пневмония.
— В таком случае, что вы посоветуете родителям, дети которых кашляют?
— Обязательно приведите малыша на осмотр к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь это может повредить жизни и здоровью вашего ребенка.