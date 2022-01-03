Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве
Ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.
В течение дня 3 января в Киеве ожидаются опасные метереологические явления— порывы ветра 25-20 I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Киевлянам напоминают, что во избежание травм, в такую погоду лучше держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра. Также лучше не парковать рядом с ними.
В случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем помещении или укрытии.
Эти советы не стоит недооценивать. Напомним, что в конце ноября от падения дерева трагически погибла молодая жена священника и мать четырех детей — Мария Коцарь. На 35-летнюю женщину упало дерево во время крестного хода.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»