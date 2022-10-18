Синод ПЦУ разрешил праздновать Рождество 25 декабря. Принято важное решение
Как это должно происходить на практике и не будут ли ущемлены права верующих?
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Событие: Синод Православной Церкви Украины разрешил отмечать Рождество Христово по Новоюлианскому календарю – 25 декабря. Но это может быть только исключением по решению настоятеля храма и церковной общины. Соответствующее решение принято на заседании сегодня, сообщает «Религиозная правда».
Детали и комментарии:Синод обосновал свое решение многочисленными запросами и учитывая дискуссию, которая в течение многих лет идет в Церкви и в обществе. При принятии этого решения учитывались обострения в публичном пространстве календарных споров, в частности из-за обстоятельств войны, а также с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений.
«Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения» , – говорится в документе
Также отмечается, что в случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста.
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Как сообщает Духовный фронт Украины, дискуссии о переносе Рождества Христова с 7 января на 25 декабря продолжаются давно. Ни Евангелие, ни вообще Передача церкви не представляет «точного дня рождения» Спасителя, потому что главным в праздновании является не его дата, а содержание уважаемого верующими события. То есть церковь празднует не «день рождения» Иисуса Христа, а событие Его рождения.
Как известно, календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была избрана в IV веке. К тому времени церковь два события – Рождество Спасителя и Крещение Господне – праздновала в один день, 6 января, под общим названием Богоявления.
И хотя с конца IV века почти весь христианский мир празднует Рождество Спасителя 25 декабря, после календарной реформы Римского папы Григория XIII, введенной в 1582 году, произошло разделение, которое в нашем обществе не преодолено по сей день: 25 декабря традиционного (юлианского) календаря многими воспринимается как «католическое» или «западное» Рождество, а 7 января нового (григорианского) календаря как «православное» или «традиционное» Рождество, напомнили в ВТО.