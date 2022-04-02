Сине-желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне
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Леся Бабляк и ее «Сине-желтый альбом». Фото предоставлено Лесею Бабляк
Благодаря силе Фейсбука киевская художница Леся Бабляк открыла выставку в Львовской галерее «Зеленый диван».
Фактически это репортаж с войны. И называется он «Сине-желтый альбом». Несколько десятков рисунков созданы в течение месяца войны — это боль, которая болит. Художница публиковала работы на своей странице в соцсети, их увидела руководительница львовской галереи «Зеленый диван» Олеся Домарадская и предложила организовать выставку.
«Я родилась и училась во Львове. Окончила Львовскую академию искусств, кафедру сакрального искусства. Уже много лет живу и работаю в Киеве. Несколько лет назад мы с мужем и нашими тремя дочерьми наконец реализовали мечту — построили дом под Киевом в уютном селе Бузова Бучанского района. У мужчины любимая работа, девушки учатся, я много путешествую, участвую в художественных пленэрах. Пейзажи и цветы – это моя любовь. Мои подруги говорили, что на моих полотнах мир, как в розовых очках — яркий, свежий, сочный», — рассказывает художница.
Афиша выставки Леси Бабляк
О том, что в нашей стране может начаться война, женщина не верила до последней минуты. Нереально, что в начале 21-го века возможно такое варварство. Однако снаряды над головами очень быстро вернули в реальность. При этом первые дни войны были очень длинными. А навык, сколько времени есть для того, чтобы помыть голову между «прилетами» пришла наоборот, быстро.
25 февраля семья перебралась в подвал, к которым еще присоединилась сотрудница мужчины, дом которой на тот момент был уже на территории, оккупировавшей российские войска. Машину с заполненными баками горючего пришлось на страх и риск поставить во дворе, потому что подвал был под гаражом, в случае попадания снаряда в дом это могло стать роковым.
«Конечно, видела десятки подсказок, как нужно составлять „тревожный чемодан“, но, поверьте в экстремальной ситуации и на это нет времени. Когда мы узнали, что можно уехать — у нас было 10 минут. Самая большая боль — это то, что не нашли нашу киску. Она у нас часто любила скрываться и исчезать, а здесь… высыпали ей мешок корма и оставили с надеждами, что не пропадет и тяжелыми мыслями, которые ее предали», — рассказывает госпожа Леся.
Долгую дорогу до Львова, где живут родители, Лесе тоже не шло с головы то, что не взяла своих кистей, ничего для рисования. Поэтому первым делом пошла у Ашан и купила краски. Выбор цветов был ограничен, а рука потянулась за синими и желтыми красками. Вместо бумаги сначала использовала календари — писала на обратной стороне.
«Первый рисунок был небольшой, фигура женщины в разбомбленном доме. Хотя раньше я не рисовала людей, мне казалось, что это не мое. Смотря на эти картины вы, наверное, узнаете кадры, обошедшие мир. Девушку, которая качается на фоне киевской многоэтажки, в которую попал снаряд, младенцев, лежащих в кроватке в подвале, людей, проходящих под разрушенным Романовским мостом, разбомблен Харьков. Я этого не видела, но я это чувствовала. Когда творила, то была в таком состоянии, что вместо кистей рисовала пальцами, ногтями. Нужно было выплеснуть эмоции. И для этого хватало двух цветов, иногда с добавлением красного», — продолжает Леся.
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабяк
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабяк
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабяк
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабяк
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабляк -желтый альбом: киевская художница открыла во Львове выставку о войне» />
Серия «Сине-желтый альбом». Леся Бабяк
При этом посетители выставки отмечают, что несмотря на трагизм того, что изображено на полотнах, впечатления от них светлые. Может, это такая особенность синего цвета, но, наверное, и внутренняя убежденность художницы, не смотря на всю боль, на страдания людей на оккупированных территориях, отчаяние тех потеряло имущество и трагедию тех, кто потерял своих родных. /p>
«Мы имеем дело со злом в чистом проявлении. Потому что объяснить почему с такой страшной ненавистью российские войска уничтожают оккупированные земли — невозможно. Буча, Ирпень и окрестности за прошедшие 10 лет превратились в европейские города, которые строили люди для себя. Там было много парков, развитая инфраструктура: частные садики, школы, спортивные и медицинские заведения, разнообразные творческие студии. Врывающиеся в уютные оккупанты с большой любовью обустроены дома и квартиры, видимо, и представить не могли, что украинцы так живут. Думаю, от этого россиян переполняла злоба и ненависть. Они пришли убить всех нас. Уничтожить, как нацию. Но им это не удастся. Мы все отстроим, сделаем еще лучшим», — уверена Леся.
Соседи из села Бузова общаются между собой, хотя и разбросаны по Украине и мире, но некоторые и остались. Поэтому знают о том, к кому «прилетело», как в дом к Лесе, а у которого будок разрушен полностью. Вчера, 1 апреля, военные сообщили, что эта часть Бучанщины уже освобождена от оккупантов, но еще опасна. Однако люди готовы хоть завтра возвращаться, строить родной дом чуть ли не из фундамента. Пожалуй, именно эта энергия, жажда жизни пробивается и с картин Леси Бабляк. Константин Маркович, преподаватель кафедры сакрального искусства Львовской академии искусств отметил, что в обычное время художники могут что-то планировать, создавать произведения для тех или иных проектов. выставок, а война все это изменила, оставила только экспрессию, ведущую художника. И в этом ценность картин Леси Бабляк. Они передают дух времени.
Просмотреть выставку можно будет в течение месяца в львовской галерее «Зеленая диван», что по улице Армянская, 17. А затем, возможно, и в Киеве.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»