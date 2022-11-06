Синдрома поствирусной астении: кому он угрожает и как справиться с ним?
Он проявляется постоянной усталостью, расстройством сна, отсутствием аппетита, снижением физической стойкости, раздражительностью, болью в мышцах…
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Страдаете от бессонницы или наоборот — никак не можете выспаться, хоть и спите не менее 7 mdash; 8 часов каждую ночь? Болит все, хотя не сильно, но навязчиво: голова, мышцы рук, ног и спины? Ничего не хочется, кроме уснуть и обо всем забыть? Если такое состояние длится более месяца после вирусной болезни, то, не исключено, речь идет о синдроме поствирусной астении (СПА).
— Синдром поствирусной астении, СПА, синдром иммунной дисфункции — все это разные названия одного состояния, которое может вызвать вирусные болезни, — объясняет Сергей Сапегин, врач-терапевт, клинический иммунолог. — Среди проявлений СПА – mdash; не только постоянная усталость, расстройства сна, но и отсутствие аппетита, снижение физической устойчивости, повышенная чувствительность к свету и звукам, раздражительность, боль в мышцах, головы и т.д.
Такое состояние возникает потому, что вирусы сильно истощают не только иммунную, но и нервную, дыхательную, кроветворную и другие системы организма, провоцируют повышение чувствительности слизистой дыхательных путей, почек и других органов. Симптомы острой вирусной болезни (насморк, кашель, повышенная температура) проходят, но ее “шлейф” может напоминать о себе еще долго.
— Всегда ли больному и специалистам удается сразу понять, что речь идет именно о синдроме поствирусной астении?
— К сожалению, не всегда, — говорит Светлана Беляева, психология. — Однажды за психологической помощью обратилась молодая, профессионально успешная женщина. Рассказала, что спит по 12 часов в сутки и не высыпается, подавлена, апатия прерывается неожиданными приступами гнева, все падает с рук… Как выяснилось, женщина долгое время боролась с постоянными рецидивами герпеса, принимала иммуностимуляторы и противовирусные препараты (нередко бесконтрольно, потому что у “не было времени ходить к врачу”). За моим советом женщина обратилась к иммунологу, сдала соответствующие анализы. Наконец выяснилось, что у нее серьезные проблемы с иммунитетом. Диагноз был поставлен и назначено соответствующее лечение.
— В результате каких вирусных болезней обычно развивается СПА?
— Такое состояние могут вызывать как ОРВИ (вызванные риновирусом, аденовирусом, гриппом и т.п.), так и вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса, гепатита В, C, — рассказывает Ольга Чудинова, врач-эпидемиологиня. — Некоторые вирусы, попадая в организм, даже после выздоровления человека не покидают его, а поселяются в нервных узлах или клетках печени. Такая постоянная вирусная нагрузка в конце концов истощает иммунную систему. Особенно, если человек переутомлен, имеет эмоциональные стрессы.
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Ковид тоже способен провоцировать СПА. Если после гриппа, поправившись, больной обычно приходит в себя уже через месяц, то постководная астения нередко длится более полугода и больше. Такое состояние, как предполагается, вызвано длительными воспалительными реакциями, микропоражением сосудов, а также аутоиммунными процессами, запущенными коронавирусной инфекцией.
— Какие анализы нужно сдать, чтобы определиться с лечением? Как лечат СПА?
● О. Чудинова:
— Чтобы выяснить, в чем же дело, врач-терапевт в первую очередь предлагает сдать общий анализ крови. Ориентиром для специалиста станут, в частности, показатели изменения функции лимфоцитов, нейтрофилов. Наиболее полную картину состояния иммунитета дает комплексный иммунологический анализ крови (иммунограмма). Для оценки иммунитета врач может порекомендовать и другие исследования, например исследования на дисбактериоз кишечника и т.д. Может потребоваться комплексная помощь разных специалистов: инфекционистов, иммунологов, психологов.
● С. Сапегин: Лечение зависит от результатов анализов и может быть комплексным. В его основе — не только лекарство, но и обогащенный витаминами и микроэлементами, хорошо сбалансированный рацион, полноценный отдых, сон, регулярное пребывание на свежем воздухе.