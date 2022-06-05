Синдром Щелкунчика. Во Львове хирурги провели пациентке уникальную операцию
Женщина с детства страдала из-за сильной боли.
“Женщина жаловалась на регулярные сильные боли слева в пояснице, в животе и участке таза, — рассказывает Игорь Кобза, профессор, сосудистый хирург, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ЛНМУ. — Мы провели дообследование и подтвердили предварительный диагноз — синдром Щелкунчика. Но было очевидно, что проблема заключалась не только в этой патологии. В результате повторной диагностики обнаружили еще и синдром Мея Тернера.
По словам врача, речь идет о довольно редких врожденных патологиях. Что интересно, в мире было проведено менее 500 операций пациентам с синдромом Щелкунчика. А больных с синдромом Мея Тернера почти не оперируют из-за риска тяжелых осложнений.
“В результате синдрома Щелкунчика у пациентки была сужена левая почечная вена. В норме она должна идти под прямым углом, а из-за патологии угол был острый, поэтому из-за пережатия ухудшался отток крови из левой почки, увеличенной в размерах, — объясняет Игорь Кобза. — Собственно, такое название синдром получил из-за того, что верхняя мезентериальная артерия (поставляющая кровь в кишечник) и аорта пережимают почечную. вену, как тиски (щелкающие орех. — Авт.).
А при синдроме Мея Тернера происходит пережатие левой общей подвздошной вены, которая “собирает” кровь из левой ноги и левой части таза. В результате нарушения оттока может развиться отек ноги (у пациентки этого не произошло) или расширение вен таза. именно это и произошло”.
Команда из четырех сосудистых хирургов, анестезиолога, анестезистки и операционной сестры в течение трех часов проводили оперативное вмешательство. По словам Игоря Ивановича, сначала ликвидировали синдром Щелкунчика — перенесли почечную вену в другую позицию, чтобы избежать ее пережатия.
А потом взялись за вторую патологию и обнаружили, что общая подвздошная вена из-за пережатия тазовой подвздошной артерией была расширена до гигантских размеров — в норме ее ширина составляет 8 миллиметров, а в этом случае достигала примерно 4 сантиметров. Их отделили и провели шунтирование, чтобы улучшить отток крови.
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Уже на следующий день пациентка констатировала: боль прошла! Она могла вставать, ходить. Но вдруг ее состояние начало ухудшаться, появились признаки кровотечения. Оказалось, у нее развилась редкая реакция на лекарства…
“После операции пациентка получила небольшую дозу антикоагулянта, который назначают для профилактики образования тромбов в венах, — объясняет Игорь Кобза. — Но внезапно у нее развилась индуцированная тромбоцитопения. довольно редкое осложнение, из-за которого втрое снизился уровень тромбоцитов в крови и началось кровотечение в маленьком сосуде. Пришлось провести повторную операцию”.
В конце концов, на этом скитания франковчанки завершились, ведь через шесть дней ее состояние нормализовалось. Женщина вернулась домой.
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