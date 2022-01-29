Символические локации в Киеве, посвященные Бою под Крутами
В 2022 году отмечают 104-ю годовщину боя. Фото: Борис Корпусенко
29 января в Украине отмечается 104-я годовщина боя на железнодорожной станции Круты.
В столице есть несколько символических локаций, которые увековечили память павших героев-юношей. В частности, в честь их подвига назвали улицу в Печерском районе. Аллея Героев Крут расположена неподалеку от Парка Славы, в местности Аскольдова могила, где стоит самый знаменитый памятник крутянам.
ПАМЯТНОЕ МЕСТО НА АСКОЛЬДОВОЙ МОГИЛЕ
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Казацкий крест на Аскольдовой могиле. Фото: Борис Корпусенко
Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, между войсками большевистской России и добровольцами-студентами. Бой длился до вечера, около тридцати юношей попали в плен и были расстреляны. После освобождения от красных, 19 марта 1918 года, по распоряжению украинского правительства состоялись торжественные похороны павших в бою на Аскольдовой могиле. казачьего креста. В центре памятника высечен трезубец, а внизу — слова из Евангелия «Самая большая любовь — жизнь положить за друзей». Каждый год, 29 января, здесь проходят возложение цветов и траурные мероприятия.
Памятник Героям Крут на Львовской площади. Фото: Ольга Косова
Памятник Героям Крут стоит и на Львовской площади, напротив Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Его открыли в 2018-м к 100-летию события.
Памятник сделан в виде каменного креста с отчеканенными датами боя. Его изготовили в рамках проекта «Память нации», тогда по всей Украине установили несколько сот крестов на месте захоронений героев.
Место расположения памятника Героям Крут выбрано неслучайно: считается, крутяне выходили на бой заведения, которое было расположено в районе Львовской площади.
Мурал на улице Большая Васильковская. Фото: Мария Лысенко
В январе 2019 года на ул. Большая Васильковская, 111/113 Создали мурал, посвященный фильму «Круты 1918». Премьера ленты состоялась в феврале в кинотеатре «Киев», который в то время еще работал.
Автор мурала, художник Андрей Пальваль рассказал, что поскольку отсутствовали конкретные фотографии исторических лиц, участвовавших в бою, он взял за основу внешность актеров исторической реконструкции. Для работы использовали 32-метровую платформу, чтобы нарисовать верхнюю часть изображения. Андрей Пальваль добавил, что мурал сделан так, что его хорошо видно с разных сторон — «Вечерний Киев» убедился в этом.
Впрочем, самый главный мемориал создан непосредственно на том месте, где происходил исторический бой. Это Мемориальный комплекс «Памяти героев Крут», расположенный в Черниговской области, в нескольких часах езды от Киева.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»