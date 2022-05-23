Сильный стресс во время войны может привести к потере памяти. Что такое психогенная амнезия?
Как мозг блокирует информацию и возможно ли вернуть воспоминания?
Психогенная амнезия — такой диагноз в военный и послевоенный периоды, к сожалению, врачи задают нередко. Еще вчера физически и психически здоровый человек вдруг осознает, что у него проблемы с памятью, и то достаточно серьезные. Какие глубинные причины этого явления и можно ли вернуть утраченную память?
— Амнезию (утрату воспоминаний или невозможность сформировать новые) могут вызвать неврологические повреждения структур головного мозга, — говорит профессор Евгений Заика, кандидат психологических наук, психолог. — Довольно часто это происходит из-за сильного удара по голове, кислородного голодания и т.д. Впрочем, бывает, что мозг человека негативных физических воздействий не испытал, но психологическая травма такова. мощная, развивающаяся психогенная амнезия.
В специальной литературе описаны многие эпизоды именно такого вида амнезии у жертв военных преступлений. К примеру, одна молодая женщина, уроженка Боснии, панически боялась помещений без окон. Оказавшись в таком помещении, переживала панические атаки. На сеансах у психотерапевта выяснилось, что подростком в зоне жестоких боевых действий эта женщина пережила попытку изнасилования. Это произошло в подвале — глухом помещении без окон. Физического вреда ребенок, к счастью, не получил, но его психика пострадала. Все события, предшествовавшие нападению, и даже то, где он произошел, были словно стерты с памяти потерпевшей.
Ей, как и многим людям с психогенной амнезией, понадобилась длительная психотерапевтическая терапия, чтобы жизнь вошла в нормальный путь. Пришлось восстановить в памяти драматический эпизод из жизни, который вызвал и подпитывал психологическую травму.
— Но как случилось, что он был словно стерт с памяти?
— Гормоны стресса могут провоцировать острые и хронические изменения в определенных участках мозга, чаще всего ухудшающие долгосрочную память. Далее мозг блокирует болезненные воспоминания, и со временем они становятся недоступными.
Поэтому у пострадавшего возможно появление больших пробелов в памяти, когда из нее выпадают часы, дни, а иногда даже недели или годы, предшествовавшие трагическому событию, в том числе и его самому. Психогенную амнезию может спровоцировать и травматический эпизод только свидетелем, а не участником которого человек стал. Например, увидела физическое или сексуальное насилие, взрыв, трагическую смерть близкого человека. А возраст пострадавшего в этой ситуации значение не имеет — все зависит от личной реакции на стресс.
— Может, это и лучше для человека, который мозг блокирует слишком болезненное воспоминание?
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— Дело в том, что это воспоминание, хотя и недоступное сознанию, может влиять на поведение человека. И речь не только о страхе перед лифтом (как в описанном случае), но и о неспособности вспомнить конкретный период жизни. И эти провалы в памяти не дают человеку покоя. А бывает (к счастью, довольно редко) и генерализованная амнезия, в результате которой пациенты забывают, кто они и откуда. Это как потерять себя.
— Реально ли вывести человека из состояния психогенной амнезии?
— К счастью, в большинстве случаев — да. Применяется психотерапия, иногда в сочетании с лекарственными препаратами, гипнозом. Иногда воспоминания возвращаются сами, как только человек оказывается в безопасном месте, как можно дальше от источника стресса.
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Читайте также историю 32-летнего майора Нацгвардии Романа Собкива, погибшего в Киевской области