Сильный и непреодолимый: потерявший руку украинец принял участие в супертурнире Арнольда Шварценеггера
На соревнованиях он выполнял четыре упражнения. Некоторые – лучше всех.
● Владимир Моисей может поднять одной рукой вес, почти втрое больше себя. Фото предоставил Владимир Моисей A A+ A++
34-летний Владимир Моисей, потерявший руку в страшном ДТП три года назад, выступил в испанской Севилье на престижном международном турнире по силовым видам спорта Arnold Strongman Classic. Результаты украинца поразили Европу! А Национальный реестр рекордов Украины отметил его участие в соревнованиях, зафиксировав рекорд.
“Я выступал как адаптивный тяжеловес, и был первым таким спортсменом из Украины, — говорит Владимир Моисей, многократный рекордсмен Украины, чемпион Европы, мастер спорта по паверлифтингу из Бердянска. — Идет война, конечности теряют и военные, и гражданские. Я очень хочу вдохновить этих людей своим примером — несмотря на трудности, нельзя казаться, следует ставить цели и достигать их!”
После ДТП Владимиру было морально тяжело привыкнуть к новым реалиям жизни. Впрочем, он собрался с силами и начал тренироваться еще в больнице.
“Впоследствии увидел, когда тренирую только правую руку, левая сторона деформируется, поэтому искал варианты, как качать и левое плечо, — говорит спортсмен. — Эти упражнения легли в основу моей авторской методики реабилитации после травмы, ныне ее изучают специалисты.
На Arnold Strongman Classic Владимир выполнил четыре упражнения: super yoke (260 кг), “фермы” (200 кг), сословная тяга акселя (200 кг) и поднятие гантели над головой (50 кг).
читайте также: ВСУ освободили город на Николаевщине и продвинулись на специальной километре на помощь с лямками, потому что иначе нагрузка на правую руку очень велика, — говорит Владимир Моисей. — На соревнованиях не во всех упражнениях мог использовать рюкзак, но, вопреки этому, в чем-то победил даже других стронгменов, имеющих обе руки! К примеру, в упражнении “фермы” нужно было пройти расстояние 20 метров с весом 100 килограммов в каждой руке. Участники делали это через 40 секунд. А я не шел, а стоял с этим весом, но 80 секунд! В настоящее время Владимир активно волонтерит для фронта, в то же время тренировок не прекращает — пытается заниматься в зале по 2 — 2,5 часа несколько раз в неделю. Новая цель стронгмена — мировой турнир Arnold Strongman Classic, который состоится в марте.