Сильных не атакуют — их боятся, Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: прессслужба мэра
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов «взяться за оружие», защищая Украину от российского вторжения.
Об этом он рассказал в интервью одному из крупнейших мировых информационных агентств AFP News Agency.
«Сильных не атакуют — их боятся. Поэтому мы должны быть сильными и показать агрессору, что нас не сломать, что мы не сдадимся. И будем биться за свою страну! Это я подчеркиваю, общаясь с иностранными медиа»,— написал на своей странице в фейсбуке Виталий Кличко.
Он назвал «ужасной» идею нападения России на Украину. «Мы боимся даже подумать об этом. Но есть хорошая поговорка: хочешь мира, будь готов к войне. Я готов взять в руки оружие и сразиться. Могу стрелять практически из любого оружия», — сказал Виталий Кличко.
Виталий Кличко сказал журналистам, что самым большим страхом России является перспектива увидеть, как Украина «превратится в успешное европейское государство». «Поэтому Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы избежать этого успеха»,— сказал мэр Киева.
Кстати, городские службы столицы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Киев имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации — или не самая главная задача.
«Наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. И мы действуем по четкому плану. Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются и силы территориальной бригады для обороны Киева»,— подчеркнул мэр столицы.
Он отметил, что важным для стабильности ситуации и жизнеобеспечения города является бесперебойное энерго-, тепло- и водоснабжение. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия мобильной связи и интернета.
Ранее он рассказал, чем может обернуться возможное нападение России на Украину, и еще раз подчеркнул важность поддержки дружественных стран. Виталий Кличко регулярно комментирует ситуацию иностранным СМИ. Так, недавно в эфире телеканала BBC World News он рассказал, или, по его мнению, переговоры смогут решить напряженную ситуацию.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»