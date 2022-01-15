Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве

magictr | 15.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве

Дерево сломалось пополам. Фото: Киевзеленстрой

Еще около 100 деревьев повреждено.

Начиная со вчерашнего дня, с 14 января, в аварийно-дичпетчерскую службу КО«Киевзеленстрой» поступило более 100 звонков о свергнутых тазманах. Шквалы ветра выворачивали с корнями сосны и тополя.

Ликвидация последствий непогоды продолжается. Киевляне продолжают уведомлять АДС о поврежденных деревьях. 2984606.jpg» alt=»Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве» />

Ветер сломал большие ветви на соснах. Фото: Киевзеленстрой

Сильные порывы ветра повалили почти 80&n в Киеве

Деревья повредили автомобили. Фото: Киевзеленстрой

Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве

Деревья повредили коммуникации. Фото: Киевзеленстрой

Районные КП УЗН также обследуют свои территории, в частности, парки, скверы, бульварные зеленые зоны, уличные насаждения. Первоначально убирают деревья и ветки, мешающие движению пешеходов, автомобилей и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве

В первую очередь убирают поваленные деревья

>В Святошинском районе вчера поздно вечером дерево упало на машину, водитель погиб.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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