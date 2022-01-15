Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве
Дерево сломалось пополам. Фото: Киевзеленстрой
Еще около 100 деревьев повреждено.
Начиная со вчерашнего дня, с 14 января, в аварийно-дичпетчерскую службу КО«Киевзеленстрой» поступило более 100 звонков о свергнутых тазманах. Шквалы ветра выворачивали с корнями сосны и тополя.
Ликвидация последствий непогоды продолжается. Киевляне продолжают уведомлять АДС о поврежденных деревьях. 2984606.jpg» alt=»Сильные порывы ветра повалили почти 80 деревьев в Киеве» />
Ветер сломал большие ветви на соснах. Фото: Киевзеленстрой
Деревья повредили автомобили. Фото: Киевзеленстрой
Деревья повредили коммуникации. Фото: Киевзеленстрой
Районные КП УЗН также обследуют свои территории, в частности, парки, скверы, бульварные зеленые зоны, уличные насаждения. Первоначально убирают деревья и ветки, мешающие движению пешеходов, автомобилей и представляют опасность для жизни и здоровья граждан.
В первую очередь убирают поваленные деревья
>В Святошинском районе вчера поздно вечером дерево упало на машину, водитель погиб.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»