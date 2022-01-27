Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен
Штамм «Омикрон» — новый штамм коронавируса. Фото: из открытых источников
В Украине сейчас преобладает штамм коронавируса «Омикрон». В Минздраве рассказали, чем он отличается от «Дельты».
Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 «Омикрон». Сейчас по нему еще продолжаются исследования, однако Минздрав уже выделил симптомы, наиболее часто встречающиеся у больных указанным штаммом.
Штамм «Омикрон». Фото: из открытых источников
ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ «ОМИКРОНА»
В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине.
При «Омикроне» в 73% случаев встречается насморк, у 67,5% — головная боль, у 63,5% — усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле. , озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.
Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.
Инфограф h3>ЧТО ИССЛЕДОВАЛИ УЧЕНЫЕ
В сравнении со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикрон» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение одной или более ночей в больнице.
Также имеются данные о том, что риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» является вполовину меньше, чем для «Дельты».
Исследования из Дании демонстрируют, что только у 0,6% больных Omicron были госпитализированы, в сравнении с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.
В то же время данные о госпитализациях не являются окончательными, ведь в многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. в больницы попадает меньше людей. «Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен» />
При подозрении на болезнь необходима изоляция больного. Фото: из открытых источников
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕ НА БОЛЕЗНЬ
Из-за стремительного распространения «Омикрона» в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COV .
При появлении любых симптомов ОРВИ, в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.
К результатам тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.
А Еще новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм «Дельта». В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 суток.
Недавно коронавирусом повторно заболел столичный мэр Виталий Кличко. Он рассказал о штамме «Омикрон».
Напомним, в Киеве обнаружили за минувшие сутки 2012 больных коронавирус. 4 человека умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8464 летальных случаев от вируса.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»