Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен

magictr | 27.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Штамм «Омикрон»: основные симптомы и& ;насколько он опасен

Штамм «Омикрон» — новый штамм коронавируса. Фото: из открытых источников

В Украине сейчас преобладает штамм коронавируса «Омикрон». В Минздраве рассказали, чем он отличается от «Дельты».

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 «Омикрон». Сейчас по нему еще продолжаются исследования, однако Минздрав уже выделил симптомы, наиболее часто встречающиеся у больных указанным штаммом.

Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен

Штамм «Омикрон». Фото: из открытых источников

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ «ОМИКРОНА»

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине.

При «Омикроне» в 73% случаев встречается насморк, у 67,5% — головная боль, у 63,5% — усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле. , озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен

Инфограф h3>ЧТО ИССЛЕДОВАЛИ УЧЕНЫЕ

В сравнении со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикрон» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение одной или более ночей в больнице.

Также имеются данные о том, что риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» является вполовину меньше, чем для «Дельты».

Исследования из Дании демонстрируют, что только у 0,6% больных Omicron были госпитализированы, в сравнении с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В то же время данные о госпитализациях не являются окончательными, ведь в многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. в больницы попадает меньше людей. «Штамм «Омикрон»: основные симптомы и насколько он опасен» />

При подозрении на болезнь необходима изоляция больного. Фото: из открытых источников

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕ НА БОЛЕЗНЬ

Из-за стремительного распространения «Омикрона» в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COV .

При появлении любых симптомов ОРВИ, в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

К результатам тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

А Еще новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм «Дельта». В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 суток.

Недавно коронавирусом повторно заболел столичный мэр Виталий Кличко. Он рассказал о штамме «Омикрон».

Напомним, в Киеве обнаружили за минувшие сутки 2012 больных коронавирус. 4 человека умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8464 летальных случаев от вируса.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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