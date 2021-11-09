Шевченковский суд внезапно перенес рассмотрение дела о здании «Цветы Украины»
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Активисты собрались под стенами суда, чтобы отстоять сохранение здания. Фото: Стас Юрченко, Решетка
Судья, который должен рассматривать дело, внезапно поехал в командировку
Сегодня утром, 9 ноября, Шевченковский районный суд города Киева должен рассматривать дело по защите авторских прав архитектора Цветов — Николая Левчука , который в свое время спроектировал модернистское здание «Цветы Украины», что на ул. Сечевых Стрельцов, 49.
Из-за рассмотрения дела под зданием суда собрались неравнодушные активисты, однако только утром стало известно, что решение было перенесено. Причина — командировка судьи Дмитрия Мальцева. Отметим, что дату рассмотрения дела назначили еще в сентябре. -shhodo-budivli-kviti-ukrayini-4b813d3.jpg» alt=»Шевченковский суд внезапно перенес рассмотрение дела относительно здания «Цветы Украины»» />
Сегодня под стенами Шеченковского райсуда. фото: Стас Юрченко, Решетка
Напомним, что в день демонтажа «Цветов Украины» адвокаты Николая Левчука подали в суд заявление о необходимости остановить работы на время досудебного расследования по делу нарушения авторского права архитектора. А это означает, что здание, которое уже теперь имеет охранный статус, и в дальнейшем защищено запретом и его не уничтожат.
В то же время адвокаты Николая Левчука собрали необходимые документы, подготовили и подали иск о нарушении авторского права архитектора. Николай Левчук считает, что демонтаж здания без согласия с ним нарушает его авторское право. Ответчиками по этому делу выступают застройщик, подрядчик и архитектурное бюро, наработавшее проект реконструкции.
В ответ застройщик подал апелляционную жалобу на решение о запрете работ и сразу же подал иск против статуса памятника. 25 октября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на запрет реконструкции здания «Цветы Украины». А это означает, что здание, которое уже теперь имеет охранный статус, и в дальнейшем защищено запретом и его не уничтожат.
Активисты надеялись, что суд рассмотрит дело о защите авторства Левчука, но заседание перенесли. Наконец-то пока неизвестно.
В начале лета этого года здание огородили забором и начали готовить к реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра. 12 июля застройщик начал демонтажные работы. За несколько часов работы прекратили из-за давления недовольной общественности, которая разрушила забор и таким способом помешала застройщику. К этому времени застройщик успел разрушить фасад.
Впоследствии в КГГА отреагировали на резонансный демонтаж. В частности, тогда Владимир Прокопов заверил, что Департамент культурного наследия КГГА не предоставлял застройщику никакого разрешения на строительные работы на объекте «Цветы Украины». А получить соответствующие согласования сможет только после согласия Минкульта — поскольку здание расположено в историческом ареале.
В начале августа Департамент охраны культурного наследия внес здание «Цветы Украины» в перечень объектов культурного наследия Киева.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»