Шесть улиц Киева остались без воды

magictr | 13.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Шесть улиц Киева остались без воды

Несколько столичных улиц остались без воды. Фото: из открытых источников

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 12 ноября с 10:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

Временно отключили воду по таким адресам:

  1. бул. Дружбы Народов, 7
  2. пр-т. Голосеевский, 87В
  3. ул. Маршала Малиновского, 4Б, 10 ул. Святошинская, 23
  4. ул. Подлесная, 5, 7 ул. Героев Севастополя, 22, 22А.

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала.

В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или онлайн -сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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