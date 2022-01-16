Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в столице

magictr | 16.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Шедевры Айвазовского и Шишкина&

Музей владеет уникальными коллекциями. Фото автора

В декабре 2022 года Национальный музей «Киевская картинная галерея» будет отмечать 100-летие. К юбилею музей готовит уникальные проекты. Первой стала выставка «В измерении времени. Выдающиеся коллекции ХІХ-начала ХХ века», которая презентовала живописные и графические произведения Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Зинаиды Серебряковой.

Киевская картинная галерея владеет значительными монографическими коллекциями произведений, без которых невозможно представить творческий путь выдающихся художников XIX-начала ХХ века: Ильи Репина, Ивана Шишкина, Николая Ге, Михаила Врубеля и др. Однако лишь небольшую часть их картин из коллекции музея посетители могут увидеть каждый день в залах. Программа «Музей открывает фонды» должна шире раскрыть коллекцию музея, сосредоточив свое внимание на избранном историческом периоде и творчестве авторов, что является ярким отражением новейших художественных поисков своей эпохи.

Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в столице

Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в столице>>В проект вошло 18 произведений разных периодов «обладателя морской стихии» Ивана Айвазовского: морские и сухопутные пейзажи, акварельные и масляные произведения, показывающие всю многогранность художника.

Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в столице

Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в&nbsp>> </p> <p><img class=

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