Шедевры Айвазовского и Шишкина представили в столице
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Музей владеет уникальными коллекциями. Фото автора
В декабре 2022 года Национальный музей «Киевская картинная галерея» будет отмечать 100-летие. К юбилею музей готовит уникальные проекты. Первой стала выставка «В измерении времени. Выдающиеся коллекции ХІХ-начала ХХ века», которая презентовала живописные и графические произведения Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Зинаиды Серебряковой.
Киевская картинная галерея владеет значительными монографическими коллекциями произведений, без которых невозможно представить творческий путь выдающихся художников XIX-начала ХХ века: Ильи Репина, Ивана Шишкина, Николая Ге, Михаила Врубеля и др. Однако лишь небольшую часть их картин из коллекции музея посетители могут увидеть каждый день в залах. Программа «Музей открывает фонды» должна шире раскрыть коллекцию музея, сосредоточив свое внимание на избранном историческом периоде и творчестве авторов, что является ярким отражением новейших художественных поисков своей эпохи.
>>В проект вошло 18 произведений разных периодов «обладателя морской стихии» Ивана Айвазовского: морские и сухопутные пейзажи, акварельные и масляные произведения, показывающие всю многогранность художника.