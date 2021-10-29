Шаг к мечте. Шесть клубов элитного дивизиона пробились в четвертьфинал Кубка Украины
Единственным представителем Первой лиги в когорте сильнейших стал харьковский “Металлист”, оставивший за бортом турнира “Колос”.
Детали и комментарии:До этой стадии дошли 11 победителей четвертого раунда (1/16 финала), а также пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022, для которых этап был дебютным: “Динамо”, “Шахтер”, “Заря”, “Колос” и “Ворскла”. Один из этих клубов, “Колос”, остался за бортом четвертьфинала, проиграв “Металлисту” со счетом 0:1. Встреча состоялась в Харькове и, несмотря на коронавирусные риски, собрала 26 668 зрителей. Единственный гол на 19-й минуте забил 26-летний защитник Александр Мизюк, а после финального свистка местные ультрас устроили футболистам грандиозное файер-шоу.
“Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги, цитирует официальный сайт “Металлиста” 26-летнего французского капитана Фареса Балули. Этот результат является показателем того, что мы очень сильная команда и только временно находимся в Первой лиге”.
“Достижения — это выход в финал Кубка Украины как минимум, — заявил ТК ”Футбол3” вице-президент “Металлиста” Евгений Красников. — Мечтаем и Кубок выиграть, но это футбол. Команды хорошие вышли в четвертьфинал. Никого не боимся и готовы встретиться с любым соперником”.
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Харьковский клуб во второй раз подряд выбил из турнира представителя УПЛ, поскольку в 1/16 финала обыграл “Десну” — 2:1. “Металлист” стал единственным представителем Первой лиги, которому удалось пробиться в 1/4 финала. Еще 6 путевок завоевали клубы УПЛ. Киевское “Динамо” в гостях одолело “Мариуполь” (2:1), “Шахтер” в Одессе разбил местный “Черноморец” (3:0), “Александрия” в Харькове разгромила “Металлист 1925” (5:2), “Ворскла” “В гостевом матче выбила “Верес” (3:1), “Заря” на выезде одолела “Рух” (2:0). И только в одном матче судьба пропуска в четвертьфинал определилась в серии послематчевых пенальти — основное и дополнительное время поединка “Альянса” из Липовой Долины против “Львова” закончилось вничью 1:1, а по пенальти сильнее были гости — 3:2.
Таким образом, на стадии 1/8 финала борьбу прекратили четыре клуба УПЛ, а за кубок сразятся шесть представителей элитного дивизиона и одна команда из Первой лиги. Матч второлигового ЛНС (Черкассы) против “Днепра-1” перенесен на более поздний срок (ноябрь-декабрь) из-за коронавирусной инфекции у игроков черкасской команды. Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая.
В целом представители 5 украинских команд поднимали над головой кубок. “Динамо” и “Шахтер” по 13 раз торжествовали, “Черноморец” — дважды, а “Ворскла” и “Таврия” по одному разу выигрывали трофей.