Сезон «охоты» открыт. ГУР обещает 100 тысяч долларов за пленного террориста Гиркина
Известно, что он снова пошел воевать против Украины.
Событие: < /strong>Главное управление разведки Минобороны гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Подробности и комментарии: Известно, что он решил возобновить свое участие в войне против нашего государства. «Игорь Гиркин (Стрелков) — российский террорист, бывший так называемый «министр обороны днр». Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета», — говорится в сообщении ГУР Минобороны. Также Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.
Как отмечает ТСН, 15 октября активист и волонтер Сергей Стерненко написал сообщение в Twitter, предложив вознаграждение в $10 000 тому, кто возьмет в плен террориста Игоря Гиркина. Случилось это после того, как РосСМИ сообщили, что он якобы уехал воевать против Украины. Впоследствии лидер группы «Антитела» Тарас Тополя присоединился к инициативе и удвоил ставку до $20 000. «Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по «боингу» должен дать показы», — написал Тополь в Facebook. После этого к флешмобу подключились главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма вознаграждения выросла до $50 тысяч. «Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти бурить», — написал в Twitter Сергей Стерненко.
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Координатор проекта «Стоп Террор» и военнослужащий ВСУ Семен Кабакаев заметил в Facebook, что знает 3-4 бизнесменов , которые тоже готовы выложить кругленькую сумму поймающему террориста. «Целый день вижу, что Гиркина готовы купить, потому что он ушел в армию РФ. Разные бизнесмены и блоггеры готовы аккумулировать определенные деньги для доставящих его солдат характера. Ответственно заявляю, что знаю около 3-4 бизнесменов, которые готовы предоставить людям, которые доставят его, около 200-300 тысяч долларов собственных сбережений», — написал он в Facebook.