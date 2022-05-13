Северная Корея запустила в Японское море неопознанную ракету
13.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестный снаряд запустила Северная Корея в сторону Японского моря. Военные эксперты полагают, что это могла быть баллистическая ракета.
Япония отреагировала на запуск, хотя снаряд упал вне зоны страны, не причинив никакого ущерба. Однако в Японии начал работу кризисный штаб.
КНДР второй раз проводит запуск ракет в этом году. Предыдущий запуск был 5 января. По сообщению властей Северной Кореи, вооруженные силы этой страны испытывали сверхзвуковую ракету.