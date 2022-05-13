Северная Корея запустила в Японское море неопознанную ракету

magictr | 13.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Северная Корея запустила в Японское море неопознанную ракету

Неизвестный снаряд запустила Северная Корея в сторону Японского моря. Военные эксперты полагают, что это могла быть баллистическая ракета.

Япония отреагировала на запуск, хотя снаряд упал вне зоны страны, не причинив никакого ущерба. Однако в Японии начал работу кризисный штаб.

КНДР второй раз проводит запуск ракет в этом году. Предыдущий запуск был 5 января. По сообщению властей Северной Кореи, вооруженные силы этой страны испытывали сверхзвуковую ракету.

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