Сестры Музычук объяснили, почему не подписали письмо в ФИДЕ. Но колебания имеют последствия
Чемпионок мира Анну и Марию Музычук лишили членства в областной федерации шахмат за то, что они отказались подписывать письмо в ФИДЕ о дисквалификации россиян и белорусов.
Анна и Мария Музычук, выпускницы Стрыйской гимназии, в которой в свое время учился Степан Бандера и его отец, потеряли членство во Львовской областной шахматной федерации за то, что отказались подписывать письмо в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) с требованием отстранить от соревнований русских и белорусских спортсменов. В письме организация требует немедленно уволить россиян и белорусов с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ и настаивает на отставке Аркадия Дворковича с должности президента ФИДЕ “как пособника и древнего приспешника кровавого диктатора путина”.
“Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными, — объясняет Анна Музычук, старшая из титулованных сестер-гроссмейстерок. — Однако нам дважды ответили, что “либо вы подписываете письма с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет”.
Сестры Музычук также отметили, что предлагали писать обращения в Международный олимпийский комитет, а не в ФИДЕ, требовали отстранения российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований, но инициировали делать исключения для гроссмейстеров, осудивших агрессию, но только исключать войны.
“Мои дочери хотят работать эффективно, а не формально писать письма, которые никто не рассмотрит, — объяснил нам Олег Музычук, отец титулованных гроссмейстерок. — Наша задача — не допустить возвращения сборной России в международные соревнования, а не имитировать патриотизм. Теперь говорят о том, чтобы вернуть сборную России на Всемирную Олимпиаду, которая состоится в июле в Индии. Мы предлагаем срочно обратиться в Международный олимпийский комитет на этот счет, ведь только МОК может отстранить сборную России и ее спортсменов. Кроме того, мы призываем уголовно наказать российских гроссмейстеров, наиболее агрессивно настроенных против Украины: Анатолия Карпова, Сергея Карякина и Сергея Шипова. Читайте также:“Членство Анны и Марии Музычук в нашей организации все равно прекращено, — говорит Назар Фирман, заместитель президента Львовской областной шахматной федерации. — Почему-то сестры Музычук бойкотировали соревнования в Саудовской Аравии из-за притеснения прав женщин, а когда в Украине идет война, то они даже письмо не захотели подписать. Так, сестры Музычук призвали российских шахматистов выступить против войны, а затем выразили пожелание, чтобы не наказывать тех, кто осудил вторжение. А нам все равно, какова судьба их спортсменов, когда россияне убивают и насилуют наших женщин и детей. Сегодня российские шахматисты покричат, что против войны, завтра примут участие в соревнованиях, а послезавтра сменят риторику в поддержку путина. Наша позиция — чтобы все россияне не имели права выступать на соревнованиях.
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