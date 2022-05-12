Сестрички Настя, Дарья и Диана ждут мира. Во время войны в Украине родилась тройня
Беременная ею женщина вынуждена была убегать от обстрелов. Несмотря на все пережитое, сегодня она очень счастлива в статусе мамы.
Фото из архива семьи Коляску родителям подарили небезразличные люди. A A+ A++
На днях из городского клинического роддома Полтавского городского совета выписали летнюю переселенку Алену Квакину, родившую здесь сразу трех девочек.
Алена говорит: дети настолько активны и просят внимания, что она уже и забыла, что такое отдых. Но, несмотря на усталость, не перестает повторять, что безгранично счастлива такому подарку с небес.
“Мы с мужем вместе уже 9 лет. С нами живет его 13-летний сын Ярослав от первого брака, называющего меня мамой, — рассказывает Алена Квакина. — В наших семьях ни у кого не было двойни, а тем более тройни. Так что, узнав на восьмой неделе беременности, что станем многодетными родителями, мы были в приятном шоке. Правда, сначала нам говорили, что будет двое малышей, но через неделю увидели и третью. эмбриончик. Мужчина даже шутил, что больше не пойдет со мной в женскую консультацию — мол, еще четвертого малыша найдут на УЗИ (смеется).
Если честно, некоторые врачи предлагали нам сделать редукцию, то есть уменьшить количество плодов, однако мы отказались.
Беременность протекала легко, на 12 неделе нам сообщили, что родятся девочки. Мы готовились, купили одежду, кроватки. А когда я была на 24-й неделе, началась война. Поселок городского типа Старый Салтов Харьковской области, где мы проживали, оккупировали решисты. Несколько раз туда прилетали ракеты. Поэтому решили бежать.
Девочки родились с разницей в минуту.
Сначала мы поселились на работе мужчины в Харькове, где было большое бомбоубежище. После этого я легла на хранение в местную больницу, но когда и ее начали обстреливать, снова пришлось собирать вещи. Так мы перебрались в Полтаву”.
Там, по словам женщины, ее сразу положили в роддом, чтобы следить за состоянием малышей и роженицы. Впоследствии ей провели плановое кесарево сечение.
“Крошки родились с разницей в минуту. Старшая — Анастасия. Она весила 1830 граммов и имела рост 43 сантиметра, Дарья — 1950 г и рост 43 сантиметра, Диана — 1800 и 41 сантиметр, — говорит собеседница. — Имена избрали на семейном совещании. Различаем пока наших дочерей по весу!
Сейчас мы живем на съемной квартире. К сожалению, грудного молока не хватает, потому докармливаем смесью. С коляской для тройни нас выручили небезразличные люди, у которых в свое время тоже была тройня мальчиков. Они нам его бесплатно отдали. Каждый день прогуливаемся и мечтаем, чтобы наконец закончилась война. Читайте также: На Ровенщине задержали двух поклонниц россии, которые называли зверства в Будучи «постановкой украинской власти» Многодетные родители хотят окрестить девочек. Но из-за войны будущие крестные разъехались по всей стране. Поэтому семья сделает это после нашей победы.
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