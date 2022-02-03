Сессия Киевсовета 3 февраля: важнейшие решения

magictr | 03.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Сессия Киевсовета 3  /></p> <p>Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Сегодня состоялось пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва.</p> <p style=По традиции, открывая сессию, мэр Киева Виталий Кличко< /strong>, подчеркнул внимание депутатов на важности рассмотрения и принятия проектов решений, вынесенных на сегодняшнюю сессию.

В первую очередь, мэр призвал депутатов рассмотреть вопросы и принять решения, которые усовершенствуют систему управления районами столицы и позволят сохранить самоуправление в городе.

Сессия Киевсовета 3  /p>Начинается пленарное заседание. Фото: Борис Корпусенко</p> <p>Мэр Киева призвал депутатов Киевского городского совета вступать в бригаду территориальной обороны столицы. Ведь даже родной брат мэра Владимир Кличко уже подал заявление.</p> <p>В повестке дня сегодняшнего пленарного заседания запланировали рассмотреть почти 350 различных вопросов. Из них — много важных для города и киевлян.</p> <h3><strong>НЕКОЛЬКО ЧАСОВ ДИСКУСИЯ О РАЙРАДАХ</strong></h3> <p>Несколько часовую дискуссию у городских депутатов вызвало обсуждение вопросов управления районами в городе Киеве.< /p></p> <p>Речь идет о нескольких проектах решений. В частности, о создании рабочей подготовительной группы, которая до конца марта должна наработать полномочия будущих районных советов и численность их состава. И выборы депутатов этих советов должны состояться 30 октября этого года.</p> <p><img class=

Нардеп Тищенко. Фото: Борис Корпусенко

К дискуссии присоединились и народные депутаты, которые пришли на заседание Киевсовета. Так, нардеп Николай Тищенко (Слуга народа) назвал упомянутые проекты решений политическими и несущими раскол в Киевсовете. Ведь в 2010 году Киевсовет сам проголосовал об отмене райсоветов.

Депутаты «Слуги народа» вместе с нардепами Николаем Тищенко и Лешей Забуранной, даже заблокировали трибуну и требовали от мэра Виталия Кличко перенести рассмотрение вопроса о восстановлении. p>

Вместо этого нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко подчеркнул, что киевляне избрали мэра на выборах и именно по его согласованию и предложению должны назначать и увольнять глав райгосадминистраций. Поэтому решение об увольнении глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской районных в Киеве государственных администраций депутат считает давлением на местное самоуправление.

Сессия Киевсовета 3  /p>На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко</p> <p>В конце обсуждения слово взял столичный мэр Виталий Кличко.</p> <p>«Я очень рад, что на наше заседание пришли народные депутаты, чтобы обсудить вопросы местного самоуправления. Но не все, к сожалению, до конца понимают, что такое местное самоуправление. Например, в Нью-Йорке мэр подчиняется не президенту, а обществу», — подчеркнул мэр.</p> <p>Мэр напомнил, что на сегодняшний день в городе есть много проблем, на решение которых город не может влиять. Например, завод «Радикал», загрязняющий воздух и грунт в Киеве, принадлежит государству.</p> <p><img class=

Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко

«Центральная же власть пытается лишить местную власть полномочий, при этом перекладывая на нее ответственность за многие вопросы, которые должны решаться совместно. Мэр отвечает за все, от него киевляне требуют результатов работы. Поэтому 10 больших районов столицы, их главы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуры руководителей районов. А получилось так, что без согласования с мэром председателей районов уволили, без согласования — назначили. И они за неделю даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель — не городской голова. Это, подчеркну, разрушение системы управления в столице. Что касается райгосадминистраций, они остаются. Но вопросы жизнеобеспечения города должны руководствоваться и координироваться городской властью, а не со стороны», — отметил Виталий Кличко.

Слово мэра оказалось убедительным и депутаты большинством голосов поддержали проекты решений, касающихся восстановления в столице. p>

Сессия Киевсовета 3 февраль: самые важные /p>Инна Ярмоленко. Фото: КГГА</p> <h3><strong>НОВАЯ ДЕПУТАТКА И НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ</strong></h3> <p>Также сегодня в Киевсовете приняла присягу новая депутат Инна Ярмоленко. Она будет работать на благо киевлян в составе депутатской фракции «Единство».</p> <p>Напомним, что депутат Киевского городского совета IX созыва Александр Омельченко умер 25 ноября 2021 года от осложнений после перенесенного заболевания Covid-19.</p> <p>А главой депутатской фракции «Единство» избрали Виталия Павлика.</p> <h3><strong>КОММЕНТАРИЙ</strong></h3> <p><img class=

Владимир Прокопов. Фото: Борис Корпусенко

Владимир Прокопов, депутат Киевсовета, глава фракции «Европейская Солидарность» в Киевсовете:

—Фракция «Европейская Солидарность» в Киевсовете приветствует решение о возобновлении районных советов, которое сегодня поддержал городской совет. Ведь оно направлено на восстановление реального местного самоуправления в районах столицы и реализацию избирательного права жителей Киева.

Я пять лет возглавлял делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. И точно могу сказать — в вопросе создания районных советов не нужно придумывать велосипед. Надо системно выполнять Европейскую хартию местного самоуправления, где красной линией определен принцип супсидиарности. Он предусматривает, что решения по соответствующим вопросам должны приниматься на том уровне, на котором они возникают.

Сегодня в каждом из районов Киева проживает от 130 до 350 тысяч жителей. Это фактически соразмерно с некоторыми городами, имеющими статус областных центров.

Депутату Киевсовета сегодня сложно охватить все проблемы своего района, услышать всех жителей. С реальными помощниками на местах — представителями в районных советах — управлять городом станет лучше и эффективнее.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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