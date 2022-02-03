Сессия Киевсовета 3 февраля: важнейшие решения
По традиции, открывая сессию, мэр Киева Виталий Кличко< /strong>, подчеркнул внимание депутатов на важности рассмотрения и принятия проектов решений, вынесенных на сегодняшнюю сессию.
В первую очередь, мэр призвал депутатов рассмотреть вопросы и принять решения, которые усовершенствуют систему управления районами столицы и позволят сохранить самоуправление в городе.
Нардеп Тищенко. Фото: Борис Корпусенко
К дискуссии присоединились и народные депутаты, которые пришли на заседание Киевсовета. Так, нардеп Николай Тищенко (Слуга народа) назвал упомянутые проекты решений политическими и несущими раскол в Киевсовете. Ведь в 2010 году Киевсовет сам проголосовал об отмене райсоветов.
Депутаты «Слуги народа» вместе с нардепами Николаем Тищенко и Лешей Забуранной, даже заблокировали трибуну и требовали от мэра Виталия Кличко перенести рассмотрение вопроса о восстановлении. p>
Вместо этого нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко подчеркнул, что киевляне избрали мэра на выборах и именно по его согласованию и предложению должны назначать и увольнять глав райгосадминистраций. Поэтому решение об увольнении глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской районных в Киеве государственных администраций депутат считает давлением на местное самоуправление.
Виталий Кличко. Фото: Борис Корпусенко
«Центральная же власть пытается лишить местную власть полномочий, при этом перекладывая на нее ответственность за многие вопросы, которые должны решаться совместно. Мэр отвечает за все, от него киевляне требуют результатов работы. Поэтому 10 больших районов столицы, их главы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуры руководителей районов. А получилось так, что без согласования с мэром председателей районов уволили, без согласования — назначили. И они за неделю даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель — не городской голова. Это, подчеркну, разрушение системы управления в столице. Что касается райгосадминистраций, они остаются. Но вопросы жизнеобеспечения города должны руководствоваться и координироваться городской властью, а не со стороны», — отметил Виталий Кличко.
Слово мэра оказалось убедительным и депутаты большинством голосов поддержали проекты решений, касающихся восстановления в столице. p>
Владимир Прокопов. Фото: Борис Корпусенко
Владимир Прокопов, депутат Киевсовета, глава фракции «Европейская Солидарность» в Киевсовете:
—Фракция «Европейская Солидарность» в Киевсовете приветствует решение о возобновлении районных советов, которое сегодня поддержал городской совет. Ведь оно направлено на восстановление реального местного самоуправления в районах столицы и реализацию избирательного права жителей Киева.
Я пять лет возглавлял делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. И точно могу сказать — в вопросе создания районных советов не нужно придумывать велосипед. Надо системно выполнять Европейскую хартию местного самоуправления, где красной линией определен принцип супсидиарности. Он предусматривает, что решения по соответствующим вопросам должны приниматься на том уровне, на котором они возникают.
Сегодня в каждом из районов Киева проживает от 130 до 350 тысяч жителей. Это фактически соразмерно с некоторыми городами, имеющими статус областных центров.
Депутату Киевсовета сегодня сложно охватить все проблемы своего района, услышать всех жителей. С реальными помощниками на местах — представителями в районных советах — управлять городом станет лучше и эффективнее.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»