Сессия Киевсовета 2 декабря: важнейшие решения
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
На сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета городские депутаты приняли множество важных решений в области ЖКХ, экологии, безопасности, культуры.
Сегодня, 02 декабря, мэр Киева Виталий Кличко открыл пленарное заседание Киевсовета минутой молчания в память депутата Киевсовета, главы фракции «Единство», бывшего мэра Киева, Героя Украины Александра Омельченко, умершего 25 ноября от тяжкой болезни. ;декабря: важнейшие решения» />
Фракция «Единство» осиротела. Фото: Алексей Самсонов
Потом городской голова по традиции подчеркнул внимание на самых важных вопросах, которые должен рассмотреть Киевсовет. Они касаются безопасности столицы, тарифов на отопление для ОСМД и ЖСК, охраны культурного наследия и др.
Городские депутаты, после некоторых задержек, связанных с блокировкой трибуны фракцией «Слуга народа» (споры возникли в связи с вопросом обсуждения проекта бюджета-2022 на вчерашнем заседании бюджетной комиссии Киевсовета) быстро консолидировались и утвердили многие решения. Они относятся к многим сферам жизни столицы. =»Сессия Киевсовета 2 декабря: важнейшие решения» />
Депутаты УДАРа защищают трибуну от блокировки. Фото: Алексей Самсонов
ЖКХ
Сегодня Киевсовет уменьшил оплату за отопление жильцам домов ОСМД и ЖСК. Это касается многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.
Итак, в течение отопительного периода 2021-2022 года жильцы таких домов будут платить на тепловую энергию по прошлогоднему тарифу.
«Городская власть должна выступать на защите прав и интересов людей. В настоящее время пандемии и экономического кризиса необходимо устанавливать обозримые для людей цены на теплоснабжение», — подчеркнул заместитель городского председателя — секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. -e806cc9.jpg» alt=»Сессия Киевсовета 2 декабря: важнейшие решения» />
Владимир Бондаренко. Фото: Алексей Самсонов
Также сегодня Киевсовет принял решение об увеличении уставных фондов управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд столицы. Это, в частности, позволит ЖЭКам закупать снегоуборочную и другую специальную технику.
А еще в Киеве проведут инвентаризацию всех тепловых пунктов в жилых и административных домах, что будет способствовать экономии тепла и уменьшению сумм в платежках.
«Нужно эффективно использовать оборудование и ресурсы, а также регулярно проводить осмотр объектов», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский.
Также в столице создадут семь новых органов самоорганизации населения . Это сделают с целью представления интересов жителей домов столицы в городских властях и для решения вопросов местного значения.
«Кроме того, это является оптимальным вариантом продуктивного диалога между общиной и местной властью», — подчеркнула депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.
Городские депутаты приняли и решение, позволяющее начать процедуру подготовки к конкурсу по привлечению инвестора для строительства многофункционального жилого комплекса на улице Краснова, 25 в Святошинском районе.
Возведение жилого многофункционального комплекса планируется на территории автобусного парка № 4, балансодержателем которого является КП «Киевпасстранс». Данный объект не функционирует по меньшей мере 7 лет, и коммунальное предприятие не планирует использовать эту территорию и объекты на первоначальном назначении.
Владимир Прокопов. Фото: Алексей Самсонов
ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Уже в следующем году в столице запланирована реставрация колонны Магдебургского права и Покровской церкви. Также будут обновлены здания на Андреевском спуске, 5/2 и Андреевском спуске, 34.
Это предусмотрено городской целевой программой «Охрана и сохранение культурного наследия г. Киева на 2022-2024 годы». .
Для сохранения и охраны культурного наследия Киева город выделит почти 269 млн грн в течение 2022-2024 годов.
«Среди приоритетных объектов, требующих обновления и реставрации, также здание на улице Сковороды, 2, находящееся в аварийном состоянии, памятник монументального искусства национального значения «Памятник князю Владимиру» и объекты на улице Фрол /8 и Сковороды, 9-Б. И это лишь часть запланированного», — сообщил профильный заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Владимир Прокопов.
Евгения Кулеба, фракция «Слуга народа». Фото: Алексей Самсонов
ЭКОЛОГИЯ
На территории Павловского сквера городские депутаты определили три ботанических памятника природы местного значения: «Многовековой дуб Павловского сквера», «Многовековой дуб Малышева» и«Многовековая липа Венгриновского».
Многовековые деревья растут в пределах сквера на углу улиц Винниченко и Павловской.
«Необходимо оградить исторические деревья от уничтожения. Малышев и Венгриновский, в честь которых названы деревья, — киевляне, активисты, боровшиеся за сохранение Павловского сквера. К сожалению, они уже не увидят, что их труд не был напрасным, но память о них теперь будут беречь деревья», — отметила депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг Ксения. Семенова.
Основанием для его подготовки и принятия стало значительное увеличение за последние годы назначений наркосодержащего препарата метадон.
Вадим Васильчук (Голос). Фото: Алексей Самсонов
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЕВРАДЫ
Городские депутаты утвердили план деятельности Киевсовета по подготовке проектов регуляторных актов на 2022 год.
Главные вопросы, которыми будет заниматься депутатский корпус,— это урегулирование вопросов сферы благоустройства и охраны. , бытовых отходов, повышения эффективности использования имущества, содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов домов и сооружений на территории города Киева.
«Необходимо усовершенствовать процедуру приобретения и реализации прав на землю, создавать новые детские игровые и спортивные площадки, ввести защиту животных и осуществлять озеленение»,— добавил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам регуляторной политики Игорь Кириленко strong>.
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
На следующей неделе Киевсовет рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств «Киевпасстранса» и «Киевметрополитена» — дотацию 500 миллионов гривен на тариф на проезд в >
Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил, что подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам за успешно проведенную вакцинацию.
Планируется, что в грудные врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.
А еще следующего пленарного заседания депутаты Киевсовета обратятся в парламент, чтобы тот принял новый закон о деятельности органов самоорганизации населения.
Речь идет о предложенном представителями общины законопроекте о деятельности ОСН. Что такое ОСН? Это представительные органы, которые создают жители города для решения отдельных вопросов местного значения.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»