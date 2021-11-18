Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения

magictr | 18.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Сессия Киевсовета 18 ноября: /></p> <p>Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Сегодня, 18 ноября, городские депутаты рассмотрели почти 300 различных вопросов. Многие касаются благоустройства, ЖКХ, социальной защиты.</p> <p>Открывая пленарное заседание Киевсовета, <strong>мэр Киева Виталий Кличко</strong>обратился к депутатам с призывом работать на сегодняшней сессии объективно и без политизации.</p> <p>Основанием для такого обращения стала ситуация с возможным повышением тарифов на проезд в городском транспорте Киева, которую уже начали использовать некоторые политические силы для нагнетания эмоций. киевлян.</p> <p>Это, несмотря на то, что вопрос пересмотра стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте Киева уже отложен.</p> <p><img class=Киевсовет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины относительно ситуации вокруг законопроекта «О городе Киеве— столице Украины».

Учитывая, что новый закон о столице Украины в нынешней редакции нарушает конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления, депутатский корпус Киевсовета настаивает, чтобы законопроект «О городе Киеве — столице Украины» был направлен на широкое общественное обсуждение и проведение

Сессия Киевсовета 18  /></p> <p>На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко</p> <p style=Другое обращение, которое поддержали депутаты, также адресовано Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и касается наработки комплекса решений, которые обеспечат контроль выбросов углекислого газа в воздух .

«Городские власти выступают на защите прав и законных интересов жителей территориальной громады города Киева. Мы должны создавать комфортные условия для сохранения жизни, здоровья и окружающей среды. Важно разработать комплекс мер по контролю выбросов углекислого газа в воздух», — подчеркнул депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Михаил Ковальчук.

Также Киевсовет обратился к Израильскому национальному мемориалу Катастрофы (Голокосту) и Героизму «Яд Вашем» о поддержке официального присвоения Андрею Шептицкому почетного звания «Праведник народов мира».

«Митрополит спасал еврейских детей и взрослых от нацистов. Необходимо отдать должное человеку, который спас сотни евреев и увековечить память о Митрополите. В мае 2008 года Еврейская община Украины признала Андрея Шептицкого Праведником», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорту Вадим Васильчук.

Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения /p>В сессионном зале. Фото: Борис Корпусенко</p> <h3>В СТОЛИЦЕ БУДЕТ НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА</h3> <p>В Киеве на улице Василия Липковского, 36 создадут детско-юношескую спортивную школу «Киев Спортивный». Заведение построят по средствам инвестора и передадут на баланс города. Такое решение поддержали 89 депутатов.</p> <p style=Также Киевсовет в Голосеевском районе столицы изменил тип и наименование дошкольных учебных заведений на заведение дошкольного образования №41 и заведение дошкольного образования комбинированного типа №640. Это сделали, чтобы улучшить качество предоставления образовательных услуг и, чтобы выполнить требования норм действующего образовательного законодательства Украины. -rishennja-1e7b940.jpg» alt=»Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения» />

Обсуждение вопросов. Фото: Борис Корпусенко

В ДНЕПРОВСКОМ РАЙОНЕ УЛУЧШИТСЯ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

Депутаты горсовета проголосовали за передачу на баланс города 37 участков автомобильных путей в Днепровском районе столицы.

«Такое решение депутаты приняли, чтобы обеспечить надлежащий уход и регулярный ремонт дорог, особенно в зимний период»,— подчеркнул депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Олесь Маляревич.

Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения

Проходит голосование. Фото: Борис Корпусенко

В ГОРОДЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ЖКХ

На сегодняшней сессии депутаты горсовета рассмотрели и несколько важных вопросов ЖКХ.

Одно из них касается создания в Киеве единой модернизированной системы оперативно-диспетчерского управления.

«Принятие соответствующее решение обеспечит надлежащий контроль за сферой жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействие между субъектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, решит вопрос функционирования объединенной диспетчерской службы города Киева», — подчеркнул депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Михаил Ищенко. сооружения Оболонской набережной.

«Важно все объекты привести в надлежащее состояние и провести общие ремонтные работы. Необходимо вдоль Оболонской набережной создать пространство для отдыха жителей. А также сделать невозможным незаконную застройку земель территориального общества Киева», — отметил депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Богдан Черной.

Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения Во время пленарного заседания. Фото: Борис Корпусенко <h3 style=КМР ПОСТАНОВИЛА СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ КИЕВРАДЫ

Киев утвердила список лауреатов на присуждение Премии Киевсовета за вклад молодежи в развитие местного самоуправления в 2021 году. территориального общества столицы.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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