Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения
Киевсовет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины относительно ситуации вокруг законопроекта «О городе Киеве— столице Украины».
Учитывая, что новый закон о столице Украины в нынешней редакции нарушает конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления, депутатский корпус Киевсовета настаивает, чтобы законопроект «О городе Киеве — столице Украины» был направлен на широкое общественное обсуждение и проведение
Другое обращение, которое поддержали депутаты, также адресовано Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины и касается наработки комплекса решений, которые обеспечат контроль выбросов углекислого газа в воздух .
«Городские власти выступают на защите прав и законных интересов жителей территориальной громады города Киева. Мы должны создавать комфортные условия для сохранения жизни, здоровья и окружающей среды. Важно разработать комплекс мер по контролю выбросов углекислого газа в воздух», — подчеркнул депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Михаил Ковальчук.
Также Киевсовет обратился к Израильскому национальному мемориалу Катастрофы (Голокосту) и Героизму «Яд Вашем» о поддержке официального присвоения Андрею Шептицкому почетного звания «Праведник народов мира».
«Митрополит спасал еврейских детей и взрослых от нацистов. Необходимо отдать должное человеку, который спас сотни евреев и увековечить память о Митрополите. В мае 2008 года Еврейская община Украины признала Андрея Шептицкого Праведником», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорту Вадим Васильчук.
Также Киевсовет в Голосеевском районе столицы изменил тип и наименование дошкольных учебных заведений на заведение дошкольного образования №41 и заведение дошкольного образования комбинированного типа №640. Это сделали, чтобы улучшить качество предоставления образовательных услуг и, чтобы выполнить требования норм действующего образовательного законодательства Украины. -rishennja-1e7b940.jpg» alt=»Сессия Киевсовета 18 ноября: важнейшие решения» />
Обсуждение вопросов. Фото: Борис Корпусенко
В ДНЕПРОВСКОМ РАЙОНЕ УЛУЧШИТСЯ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Депутаты горсовета проголосовали за передачу на баланс города 37 участков автомобильных путей в Днепровском районе столицы.
«Такое решение депутаты приняли, чтобы обеспечить надлежащий уход и регулярный ремонт дорог, особенно в зимний период»,— подчеркнул депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Олесь Маляревич.
Проходит голосование. Фото: Борис Корпусенко
В ГОРОДЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ЖКХ
На сегодняшней сессии депутаты горсовета рассмотрели и несколько важных вопросов ЖКХ.
Одно из них касается создания в Киеве единой модернизированной системы оперативно-диспетчерского управления.
«Принятие соответствующее решение обеспечит надлежащий контроль за сферой жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействие между субъектами жилищно-коммунальной инфраструктуры, решит вопрос функционирования объединенной диспетчерской службы города Киева», — подчеркнул депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Михаил Ищенко. сооружения Оболонской набережной.
«Важно все объекты привести в надлежащее состояние и провести общие ремонтные работы. Необходимо вдоль Оболонской набережной создать пространство для отдыха жителей. А также сделать невозможным незаконную застройку земель территориального общества Киева», — отметил депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Богдан Черной.
КМР ПОСТАНОВИЛА СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ КИЕВРАДЫ
Киев утвердила список лауреатов на присуждение Премии Киевсовета за вклад молодежи в развитие местного самоуправления в 2021 году. территориального общества столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»