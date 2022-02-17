Сессия Киевсовета 17 февраля: важнейшие решения
Виталий Кличко открыл сессию. Фото: Борис Корпусенко
ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ВОЗВРАЩЕНИЮ РАЙРАД
Важным решением на сегодняшней сессии стало утверждение положения о новообразованных департаментах районов города Киева, которые будут структурными подразделениями Киевской городской государственной администрации.
Так, на прошлом пленарном заседании, 3 февраля, депутатский корпус поддержал решение образовать 10 новых структурных подразделений КГГА — департаменты районов, которые до времени создания районных в городе Киеве советов будут осуществлять самоуправляющиеся полномочия на местах.
Поэтому сегодняшнее решение приняли с целью предоставить правовые основания для осуществления деятельности новообразованным департаментам районов города Киева.
«Создание департаментов районов является важным стратегическим шагом на пути к созданию районных в городе Киеве советов»,— подчеркнул заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Также Киевсовет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно недопустимости снижения уровня обороноспособности территориальных общин и надлежащего обеспечения готовности граждан к национальному сопротивлению.
Столичный бюджет не способен самостоятельно покрыть все расходы на территориальную оборону и подготовку национального сопротивления. Поскольку большая его часть выделяется на компенсации разницы тарифов и борьбу с пандемией, вызванной Covid-19.
депутат Киевсовета Вадим Сторожук.
Обсуждение проектов решений. Фото: Борис Корпусенко
ПОДДЕРЖКА ОСМД
Депутаты внесли изменения в положение о предоставлении единовременной финансовой поддержки на проведение ремонтов в многоквартирных домах вновь созданным объединением совладельцев многоквартирных домов.
Новообразованным ОСМД город поможет отремонтировать лифты, кровли, заменить окна, утеплить. «Поскольку тенденция домовых общин организовывать ОСМД является неустойчивой, необходимо осуществить меры, направленные на поощрение совладельцев к их созданию», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский.
Депутаты за работой. Фото: Борис Корпусенко
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕМЕНИЯМ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ АТО
Киевсовет поддержал решение о выплате единовременной материальной помощи еще пяти семьям киевлян-умерших (умерших) участников АТО за принадлежащие для получения ими земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.
Каждая семья получит около одного миллиона гривен — 992400 гривен, что составляет 400 прожиточных минимумов для трудоспособного лица. В общем на выплату этой единовременной материальной помощи программой «Забота. Навстречу киевлянам» предусмотрели 21,5 миллиона гривен на 2022-2024 годы.
Обсуждение вопросов. Фото: Борис Корпусенко
ПРЕИМЕНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В Шевченковском районе изменили типы и наименование пяти дошкольных учебных заведений.
Ранее заведения дошкольного образования №28, №180, №343, №388 осуществляли как лечебно-профилактическую, так и образовательную работу с детьми. Пока нет нужды в таких специализированных заведениях, поэтому воспитанники детских садов смогут посещать его в группах общего типа.
Поэтому городские власти расширяют возможности дошкольных учебных заведений, создают благоприятные условия для воплощения образовательных потребностей каждого ребенка.
Изменили тип и наименование четырех учебных заведений на специальные школы и учебно-реабилитационные центры и в Оболонском районе.
Проходите голосование. Фото: Борис Корпусенко
НОВЫЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ
Сегодня городские депутаты поддержали создание 54 гектаров парков, скверов и зеленых зон, которые расположены в семи районах столицы.
Столичная власть инициирует создание новых зеленых зон в пешей доступности для всех жителей города.
«Одним из направлений работы депутатов есть озеленение городской территории, ведь город следует европейским зеленым путем. Зеленые просторы являются ячейками генерации чистого воздуха, которые способствуют улучшению экологической ситуации в Киеве»,— отметил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
На сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
Судьба памятника Ленину и помощь зоопритулкам
Пьедестал разрушенного памятника на бульваре Тараса Шевченко передадут в коммунальной собственности территориальной громады города Киева.
Такая необходимость возникла с целью дальнейшего демонтажа и возможного сооружения на этом месте нового памятника местного значения.
Также в Киеве увеличат финансирование частных волонтерских приютов для животных.
Благодаря такому решению окажут материальную поддержку частным волонтерским приютам для животных для обеспечения их постоянного функционирования и повышения качества условий содержания животных.
Инна БИРЮКОВА, « Вечерний Киев»