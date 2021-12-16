Сессия Киевсовета 16 декабря: важнейшие решения
Сегодня состоялось последнее в 2021 году пленарное заседание Киевсовета. Депутаты приняли очень много важных решений. Они касаются экологии, культуры, спорта, ЖКХ, молодежной политики.
Сегодняшнее пленарное заседание Киевсовета началось с приятного события. Представители скаутской организации «Пласт» принесли в сессионный зал Киевсовета благодатный Вифлеемский огонь и передали его мэру Киева Виталию Кличко.
«Традиционно в конце года нам передают Вифлеемский огонь — как символ добра, всегда побеждающий. Как символ, который придает воодушевления и сил на добрые дела, которые мы делаем в пользу нашего города»,— сказал Виталий Кличко и поблагодарил пластунов.
Повестка дня пленарного заседания сегодня была очень насыщенной. В него включили многие важные социальные и экономические вопросы, касающиеся жизнедеятельности столицы.
Ведь это последнее пленарное заседание 2021 года. Поэтому депутаты решили войти в Новый год, сделав все запланированные дела. alt=»Сессия Киевсовета 16 декабря: важнейшие решения» />
Пластуны передали мэру Вифлеемский огонь. Фото: Алексей Самсонов
ГОРОД ПОЛУЧИТ САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 30 ЛЕТ КРЕДИТ
Городские депутаты утвердили финансовое соглашение между столицей и Европейским инвестиционным банком. Средства будут потрачены на закупку новых троллейбусов и вагонов метро. Столичный мэр Виталий Кличко этот кредит назвал наиболее выгодным за последние 30 лет.
Размер заимствования — 100 млн евро. Срок заимствования — до 15 лет, включая льготный период 3 года. Предельная процентная ставка за пользование кредитными средствами — 1,85% годовых в евро.
время пленарного заседания. Фото: Алексей Самсонов
КИЕВРАДА ЗАЩИТИЛА ПРАВА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Киеве создадут Координационный совет, который будет защищать права переселенцев. Это будет консультационно-совещательный орган с целью обеспечения и защиты прав внутренне перемещенных лиц и содействия их интеграции на территории города. Такое решение поддержали 82 депутата.
А еще Киевсовет сегодня утвердил положение о городском информационно-просветительском центре «Крым-это Украина». Деятельность Центра направлена на возрождение украинской общины АР Крым и города Севастополя, развития культуры коренных народов Украины — крымских татар, караим, крымчаков и национальных меньшинств, которые вынуждены были покинуть свои дома и переехать в столицу.
Кулеба (слуга народа). Фото: Алексей Самсонов
В ОРГАНАХ САМОУПРАЖДЕНИЯ ЖДУТ МОЛОДЕЖЬ
При Киевском городском совете будет работать молодежный совет. Она будет способствовать вовлечению молодежи в процессы формирования городской политики и работы органов местного самоуправления. А также будет обеспечивать реализацию инициатив молодых киевлян. Такое решение поддержали 92 депутата. Еще в Секретариате Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации и ее структурных подразделениях введут стажировку студентов и молодежи. Это станет очень действенным моментом взаимодействия властей и общины. «Сессия Киевсовета 16 декабря: важнейшие решения» />
Юлия Ярмоленко (Единство). Фото: Алексей Самсонов
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОСТРАТЕГИИ УЛУЧШИТ В МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Документ содержит четыре основных направления экологической политики города Киева — «Чистая вода», «Чистый воздух и чистая энергия», «Зеленые зоны и биоразнообразие» и «Круговое управление отходами».
В Экологической стратегии проанализировали сильные и слабые стороны каждого из направлений, установили объективные сроки и конкретные действия, которые помогут улучшить экологическую ситуацию в Киеве.
Цели и задачи «Экологической стратегии города Киева к 2030 году» согласовываются с целями устойчивого развития ООН.
Также в столице создадут открытый Реестр внутренних водных объектов, гидротехнических сооружений, земель водного фонда, пляжей и зон отдыха.
Это позволит упорядочить все водоемы. В то же время киевляне получат открытый доступ к перечню объектов водного хозяйства и информации о балансодержателе или арендаторе. -rishennja-0aa4601.jpg» alt=»Сессия Киевсовета 16 декабря: важнейшие решения» />
Марина Порошенко (Европейская солидарность). Фото: Алексей Самсонов
КУЛЬТУРА И СПОРТ ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАНЕЕ
Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Столичная культура 2022-2024 года». Общий объем финансирования программы на три года составляет 5,4 млрд грн. Из них 4,3 млрд грн— расходы из городского бюджета. Это на 1,6 млрд грн превышает объем финансирования на программу предыдущих лет.
Депутаты утвердили и городскую целевую программу «Молодежь испорт столицы» на 2022-2024 годы.
Программа содержит три подпрограммы, посвященные поддержке молодежи, развитию спорта, оздоровлению и отдыху детей.
Общий объем финансирования программы на три года составляет 3,6 млрд грн, из них 4 млрд грн — выделен из городского бюджета.
Мондриевский (УДАР). Фото: Алексей Самсонов
ГОРОД ПОМОЖЕТ МАТЕРИАЛЬНО ОСМД
В столице окажут одноразовую финансовую поддержку на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь созданным объединением совладельцев многоквартир>
Целью принятия решения является стимулирование совладельцев многоквартирных домов к созданию ОСМД.
Также в Киеве создадут пять новых органов самоорганизации населения с целью представительства интересов местных сообществ и их жителей во взаимоотношениях с местными властями.
Да, в Подольском районе будет создан домовой комитет «Улица Петропавловская-50-Б», уличные комитеты «Каштановый», «Синевир», «Парковый». В Дарницком районе — домовой комитет «Дом».
сессии Киевсовета. Фото: Алексей Самсонов
КИЕВРАДА ПОСТАНОВИЛА ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЕПУТАТА И ДЕПУТАТКИ
Депутаты утвердили Кодекс этики депутата и депутатки Киевского городского совета.
Это сделали с целью повышения этических стандартов работы Киевсовета, усовершенствования процедуры урегулирования ситуаций этического характера (в том числе во время пленарных заседаний). И как результат — повышение качества принятых Киевским городским советом решений.
Сегодня Киевсовет принял и Положение о помощнике-консультанте депутата Киевского городского совета.
В частности, депутаты утвердили нормативно-правовой статус помощников- консультантов с целью защиты интересов избирателей и обеспечения качественного и своевременного решения задач и поручений, возложенных на депутатов местного совета.
Согласно статье 29-1 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», депутат может иметь до пяти помощников-консультантов, работающих на общественных началах.
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
ДЕПУТАТЫ НАПРАВЛИ ОБРАЩЕНИЕ О ГОЛОДОМОР
Киевсовет обратился в Верховную Раду Украины инициировать обращение к Кнессету Государства Израиль о признании Голодомора 19 народа. Решение поддержали 87 депутатов.
В Украине чтят память о погибших евреях, которых преследовали и массово уничтожали во время Второй мировой войны.
Нужно, чтобы мировое сообщество признавало все акты умышленного, жестоко уничтожение целых наций с целью недопущения подобных случаев больше никогда. Важно, чтобы Государство Израиль тоже признало Голодомор преступлением геноцида украинского народа.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»