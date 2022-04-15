Сессия Киевсовета 15 апреля: важнейшие решения
На сессии Киевсовета. Фото: Киевсовет
Депутаты Киевсовета сегодня приняли много важных решений для Киева и киевлян.
Сегодня, 15 апреля, состоялась сессия Киевсовета. В ней приняли участие 93 депутата. Открыл пленарное заседание мэр Киева Виталий Кличко.
Виталий Кличко. Фото: Киевсовет
ОПАСНОСТЬ ОСТАЕТСЯ
Городской голова отметил, что вся критическая инфраструктура столицы, системы жизнеобеспечения города работают. Киевляне получают все коммунальные услуги. Киев снабжен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей. Наводят порядок на улицах и в зеленых зонах после зимы. «Но не нужно забывать, что город живет и работает в условиях военного положения и угрозы возможных новых атак врага. Поэтому говорить о полном возвращении к привычной жизни пока рано»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Сегодня Киевсовет рассмотрел сегодня ряд важных вопросов.
О ТАРИФАХ
Депутаты приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошлого отопительного сезона. Таким образом городским властям удалось сдержать тарифы на горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов. Это несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.
время пленарного заседания. Фото: Киевсовет
СПОРТ НА ТЕРИТОРИИ РОССИИ И БЕЛОРУСИИ
Следующее важное решение, которое сегодня приняли депутаты, — о запрете воспитанникам киевских коммунальных учреждений внешкольного образования физкультурно-спортивного направления участвовать в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях на территории российской федерации или республики Беларусь.
и Беларуси опасны для наших спортсменов, поскольку существует большая угроза противоправных задержаний, агрессивных провокаций и пропагандистских нападений.
Каковы результаты голосования? Фото: Киевсовет
НОВЫЕ НАЗВАНИЯ
Сегодня мэр Виталий Кличко подал проект решения об изменении названия сквера Дружбы между Киевом и Москвой на сквер Героев Мариуполя.
Также Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений относительно которых уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры. агрессором с целью завершения процесса дерусификации.
На разработку новых названий, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты в Киевсовете выделили время до 9 мая. Затем городские депутаты должны принять комплексное решение.
Также Киевсовет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно восстановления исторической справедливости и использования на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения государства-агрессора российской федерации .
депутатов на заседание высокое. Фото: Киевсовет
ХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Несмотря на то, что сейчас идет война, депутаты продолжают заботиться о виде нашей столицы и сохранении культурных памятников.
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Поэтому Киевсовет принял решение о принятии первоочередных мер по приведению в состояние фасадов объектов культурного наследия, которые размещены в центральном историческом ареале Киева.
Этим решением запретили владельцам таких объектов устанавливать самостоятельно системы кондиционирования, пристройки, изменять форму или даже цвет существующих балконов и окон.
Проверить соблюдение этих требований поручили в годовой срок профильному департаменту. Выявленные нарушения будут демонтированы Департаментом городского благоустройства.
проектов решений. Фото: Киевсовет
НОВЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
И — совсем «мирное» решение. В Шевченковском районе создадут новый Центр реабилитации лиц с инвалидностью. Он будет расположен на улице Зоологической, 3.
Получать услуги реабилитации здесь смогут и дети с инвалидностью, и уже достигшие совершеннолетия лица с инвалидностью. Также Центр будет работать с детьми до трех лет, относящихся к группе риска получения инвалидности.
Здесь также будут предоставлять услуги трудотерапии и будут осуществлять профессиональную ориентацию воспитанников.
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Городские депутаты поддержали изменения к решению «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения», которые предусматривают освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения.
Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным состоянием.
Во время пленарного заседания. Фото: Киевсовет
ПОМОЩЬ ЗАВЕДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
В Киевсовете урегулировали вопросы финансовой возвратной помощи коммунальным заведениям культуры во время действия военного состояния. культуры не осуществляют возврат финансовой помощи и подачу отчетности об использовании финансовой помощи из бюджета города Киева на возвратной безвозмездной основе. А срок действия их договоров будет продлен на соответствующий период.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Городские депутаты утвердили календарный план мероприятий по организации и празднованию на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2022 году.
В плане предусмотрено празднование знаковых памятных дат в истории и юбилеев участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, украинских общественных деятелей, диссидентов, журналистов, искусствовед которые за жизнь были участниками борьбы за независимость Украины.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»