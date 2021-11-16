Сессии Киевсовета будут транслировать на жестовом языке
< /p>Важная информация должна быть доступна всем. Коллаж: Наталья Слинкина
Нововведение внедряется на ТРК «Киев» с начала 2022 года.
Тема инклюзии и безбарьерности давно является приоритетной для депутатского корпуса.
Так, недавно для обеспечения условий полноценного пользования городской средой всеми жителями Киева депутаты Киевсовета приняли решение «О создании и внедрении Карты доступности города Киева».
Но, кроме безобразия ерности городского пространства, уже давно существует потребность во внедрении инициативы по активному вовлечению жестового языка в медиапространство. Чтобы люди с нарушением слуха беспрепятственно могли получить важную информацию.
Поэтому с начала 2022 года на ТРК «Киев» пленарные заседания Киевсовета будут переводиться на жестовой язык.
«Трансляции пленарных заседаний Киевского городского совета адаптируют в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха благодаря возможности перевода на жестовой язык. Необходимо способствовать тому, чтобы принципы равенства прав людей с инвалидностью были реализованы на практике и в повседневной жизни», — отметила Уполномоченная Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская.
Также читайте, в Киеве все городское пространство переформатируют для людей с особыми потребностями. Обустройство детских площадок, переходов, пандусов, подъемников в транспорте, соблюдение государственных норм при строительстве помещений с учетом доступности, выполнять такие задачи приготовились в КГГА. Все упомянутые действия будут направлены на выполнение в Киеве «Национальной создание безбарьерного пространства к 2030 году», которое принял Кабинет Министров Украины в этом году.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»